Lenka Nemer: “Sustentabilidad y DDHH son una aspiración muy personal”

Lenka Nemer, miss Bolivia-Universo, es una de las representantes que más aceptación y cariño del público se ganó en los últimos años. Hace poco entregó la corona a su sucesora, pero antes habló sobre por qué varias voces autorizadas en los ambientes del propio certamen le auguraban posibilidades importantes de ser finalista. Su participación destacó también por haber ganado el premio Impacto Social en su primera versión. Pero además llamó la atención por sus sólidas ideas y convicciones. La reina boliviana conversó con OH sobre su vida después del Miss Universo.

-Ha tenido la singular experiencia de haber participado en prácticamente toda la escala de los certámenes de belleza. Hay un crónico debate entre quienes los cuestionan y los defienden. En ese marco, ¿qué valores son los que más destaca de estos concursos?

-Cuando se habla de estos concursos estamos acostumbrados a que se hable sólo de ver el simple hecho superficial de la belleza y nada más. Pero como persona que se ha dedicado a esto por tanto tiempo, porque fue preparación y participación en tres certámenes, destaco algo en especial: la posibilidad de liderazgo que te genera un concurso. Es verdaderamente valioso como te da la posibilidad de dar a conocer un punto de vista. Vemos luego que muchas personas que piensan como tú y te respaldan se pueden unir a tu plataforma para generar un cambio efectivo.

-¿Y qué cambios les haría a los concursos de belleza en función a todo lo que se les critica?

-Los concursos de belleza se desarrollan en función a la sociedad donde se hacen. Es por eso que, en 2018, Ángela Ponce se convierte en la representante de España y se convierte también en la primera mujer trans en participar del Miss Universo, cambiando por siempre la historia de los concursos. Así que cualquier cambio que se produzca será conforme a la sociedad en la que nos encontremos. Dependerá de cómo nos abramos a la tolerancia y la empatía con diferentes grupos sociales.

Nunca ha pasado, pero me encantaría ver como reina de Bolivia a una mujer que sea parte de una comunidad indígena originaria. No sería un cambio, pero sería un hito que personalmente me marcaría muchísimo. Este año tenemos una participante que pertenece a una comunidad. Es Aby, de Potosí. Así que estoy súper orgullosa, incluso me va a traer su libro.

lenka_3.jpg Retorno. Lenka Nemer, minutos después de llegar desde Estados Unidos a La Paz, tras su participación en el certamen de Miss Universo. EFE / APG

-¿Y no considera que estos concursos, dado que son parte de la moda y el espectáculo, están muy sobrevalorados por la sociedad?

- No. Muchas personas dicen que están sobrevalorados, pero el entretenimiento es una parte superimportante de la sociedad en general. Y si podemos ponerle contenido social al entretenimiento, como está pasando en los últimos años, con respecto al certamen y la labor de las candidatas, entonces mejor. Este año el Miss Bolivia 2021 lleva el lema “Belleza con propósito”. Es un lema muy similar al de Miss Mundo y ahora se asemeja bastante a lo que Miss Universo busca.

-Se ha destacado que usted es una reina de belleza más activista, muy decidida a darle mensaje y contenido a sus actividades. ¿Cómo habría aprovechado la plataforma si hubiese salido Miss Universo? ¿Qué habría hecho a nivel internacional?

- Con la plataforma de Miss Universo habría seguido trabajando en todos mis proyectos. Nadie necesita una corona para cambiar la realidad en la que se encuentra. Es importante porque es una plataforma poderosa porque te permite, en mucho menos tiempo, alcanzar contactos y vínculos muy importantes. Pero yo sigo trabajando por los huertos urbanos. Sigo trabajando por alcanzar la seguridad y la soberanía alimentaria. Es más, tenemos un evento desde Santa Cruz el 25 de agosto. Será un evento virtual al que se pueden conectar desde todas partes del mundo, tenemos ponentes increíblemente preparadas.

Eso es parte del liderazgo que te genera un certamen. No tiene que ver con la corona, sino con la persona y cuáles son sus metas y objetivos para la sociedad en que se encuentra. Es una responsabilidad inmensa.

-Leí que de niña, en determinados momentos, soñaba con ser presidente de Bolivia. ¿Ha renacido o se ha reforzado la idea de ser un día una figura política?

-Por el momento, no. Si bien era un sueño cuando era chiquita, no quiero vincularme con la política ahora. Primero, porque me siento muy joven y tengo que vivir mucho. Tengo que trabajar y comprender el mundo en el que me encuentro para poder guiar a todo un país. Entonces, políticamente no creo que me vincule al menos en los próximos años. No es una idea que descarto, pero tampoco es una idea que abrace o anhele a corto plazo. Aún así, las organizaciones como la mía, mi ONG, necesitan trabajar en coordinación con instituciones políticas.

Muchas actividades, en particular los huertos comunitarios que es lo que quiero desarrollar con mucha fuerza, necesitan la coordinación con instituciones municipales y departamentales. Ahora, si bien me toca trabajar en esa coordinación con instituciones públicas, no me veo involucrada en ningún tipo de política de partido. Más bien trato de ayudar a generar políticas públicas que sean responsables desde una perspectiva de género. Políticas que busquen proteger y respaldar derechos humanos básicos, que protejan a las comunidades indígenas y que también respalden la agricultura sustentable.

- ¿Y en cuanto a ideales políticos tiene ya alguna definición?

-Ninguna. Gracias a mi carrera (Relaciones Internacionales), al ser una ciencia política, tuve la oportunidad de leer intérpretes tanto de derecha como de izquierda. Siento que ninguna me identifica. Cuando me preguntan, respondo: “Yo soy del partido del medioambiente”. Soy partidaria del medioambiente, de la conservación de los pueblos indígenas, de la inclusión, de los derechos humanos. Así que no tengo color político.

-Entonces hay un corazón ecologista que late fuertemente y, sin duda, en este momento ¿está preocupada por lo que pasa en Santa Cruz?

-Los incendios han llegado a un punto límite que coincide con diferentes informes de Naciones Unidas. No podemos permitir que esto siga sucediendo. Entonces, necesitamos primero una pausa ambiental a nivel nacional. Luego, la declaratoria de emergencia departamental es crucial para que en los próximos meses podamos lidiar: uno, con toda la sequía que ha arrasado el país, no sólo Santa Cruz; y, dos, para que podamos devolverle vida a la tierra. Después de esta temporada de vientos viene una de lluvias. Entonces, también debemos estar preparados para eso.

También habría que revisar todos los planes de contingencia departamentales con diferentes plataformas ciudadanas. Se tendría que dar a conocer estos datos a la población y trabajar conjuntamente, más allá de cualquier color político, pues nos afecta a todos. Me parece algo crucial, el humo en estos días se lo ve en Santa Cruz. En el atardecer el sol se pone rojo y es algo muy frustrante.

-Justamente ha sido muy conmovedor cómo, en los incendios de años recientes, las comunidades afectadas apelaron a sus huertos domésticos para sobrevivir al desastre. ¿Cómo va el proyecto de los huertos urbanos? ¿Qué proyecciones a mediano y largo plazo tiene?

- A mediano plazo me gustaría establecer un huerto comunitario productivo macro. Es decir, quisiera llegar a por lo menos 60 parcelas productivas en todas las capitales de departamento del país. Me encantaría, luego, pasar a diversas comunidades y municipios. Obviamente esto tendrá que ver con la voluntad institucional de los municipios y las gobernaciones. Se necesita mucho respaldo especialmente en cuanto a política ambiental. No solamente se establece un huerto, se necesita que los concejos creen una normativa apropiada para que se pueda trabajar.

También va a ser muy importante educar a nuestras autoridades en estas cuestiones claves para el abastecimiento de nuestras ciudades y las ciudades intermedias. La sequía está arrasando por la manera en que vivimos. Está subiendo el precio de los alimentos. Garantizar el abastecimiento de los centros urbanos resultará crucial.

-Se va perfilando entonces un proyecto de vida en base a lo ecológico, lo social, seguramente una especialización académica. ¿Es así?

-En este momento sí. Es la actividad que consume la mayor parte de mi tiempo. Espero hacer un diplomado o una maestría en sustentabilidad, derechos humanos y abastecimiento. Pero, por ahora, me encuentro en Bolivia, entonces estoy trabajando con los mecanismos que tengo en este momento. En un futuro quién sabe, pero sí: sustentabilidad y derechos humanos son una aspiración muy personal.

-Se ha comentado que es muy afecta a la lectura. Para esas aspiraciones, ideales, proyecciones, ¿qué autores son los que han influido más en su forma de pensar?

-Soy una persona que ha tratado de leer de todas partes, de todos los autores posibles. Una de las autoras que más ha dejado en mí es Silvia Rivera. Son muchos autores. A nivel internacional he leído mucho el constructo gramsciano, también a Foucault, me gusta mucho Simone de Beauvoir, la poetisa indo-canadiense Rupi Kaur y la filósofa india Gayatri Spivak.

-¿Y en el aspecto religioso cómo se define?

- Soy muy espiritual, pero no soy religiosa. Es decir, creo en Dios, me considero fiel creyente, pero no profeso ninguna religión en particular.

-¿Qué ha cambiado entre la Lenka que era una jovencita anónima y la Lenka que hoy es una destacada figura pública?

-Soy una persona más tranquila. Es algo con lo que he aprendido a lidiar. Antes me sentía bastante presionada por todo lo que estaba sucediendo. Fue algo bastante rápido, pero logré encontrar un equilibrio. A veces se inclina la balzanza, pero me siento mucho más tranquila.

-¿A futuro se ve trabajando más a nivel intelectual y relegando opciones como el modelaje o actividades de ese estilo?

-Lo más probable es que termine muy involucrada con mis proyectos sociales. Pero, para ser honesta, hay muchas figuras públicas, entre ellas, una activista de la India que fue la primera en llevarle la corona a este país. Ella trabaja para una marca de cosméticos, pero es activista por la equidad de género y por cuestiones de oportunidades en lo referido al racismo. Es una figura pública de belleza, pero sigue trabajando en cuestiones sociales.

Puedo seguir ese camino. La vida me parece muy larga como para decidirlo ahora. Entonces, estoy tratando de tomar el paso a paso y de ver hacia dónde me lleva.