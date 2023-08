Mónica Oblitas: “Investigamos delitos comprobados que han quedado impunes”

OH!, las cifras, premios y hechos lo demuestran, es la revista dominical récord en Bolivia. Dentro de siete meses, el 14 de marzo de 2024, cumplirá 25 años ininterrumpidos de vigencia. Y uno de los nombres más directamente relacionados a la revista de Los Tiempos es Mónica Oblitas Zamora. Durante más de 15 años, Oblitas fue responsable de los textos centrales de OH! En esa condición, Mónica escribió reportajes y crónicas en pueblos y ciudades de toda Bolivia y decenas de países en cuatro continentes. Asimismo, entrevistó a notables personalidades de la política, el arte, la ciencia y el deporte.

Dado el valor de dicha producción, que además se nutre del aporte de diseñadores, fotoperiodistas y periodistas, hace algunos meses surgió un proyecto: imprimir una selección de lo más destacado de esos más de 1.500 textos que marcan la carrera de Oblitas. Esta obra será presentada la siguiente semana en la Feria del Libro de La Paz. Sobre esa singular experiencia, así como el propio oficio periodístico, OH! conversó con la autora.

—¿Cuándo y cómo decidiste ser periodista? ¿Tenías otra vocación o siempre quisiste dedicarte a este oficio?

—Desde los cinco años. Mi papá me compraba unas historietas, cuando vivíamos en Barcelona, en las que había un personaje que me fascinaba, se llamaba Patomás, una especie de adaptación española del Pato Donald que de día era reportero y de noche, superhéroe. Escribía de día e investigaba de noche, me parecía increíble esa vida. Así que crecí con la idea de que quería algo similar. Además, leía todo lo que caía en mis manos y eso me ayudó a soltar un poco la pasión por escribir.

—¿En qué medios has trabajado? ¿A qué equipos, directores, jefes y redacciones recuerdas en especial?

—He trabajado en Última Hora, Presencia, La Razón y Los Tiempos. Por ser mi primera casa, recuerdo con mucho cariño a Última Hora, porque además era el tiempo de hacer turnos de noche, diagramar, buscar fotos en archivos, etc., y terminar a las 7:00 yendo a tu casa con el periódico fresco bajo el brazo y unas llauchas calientes para el desayuno. Estaba joven, llena de ideales y de energía, así que no sentía tan pesado el trabajo y además hacía un suplemento que se llamaba Mucha Cosa. Había rock, literatura, entrevistas, televisión… era fantástico. Mariano Baptista Gumucio fue mi director, y eso es un lujo. En La Razón trabajé con Ramiro Ramírez como mi editor y entre los dos hacíamos el suplemento Ventana, también fue una linda época.

Trabajábamos hacinados en una casa en Miraflores, 40 personas codo con codo, con todo y ratones, pero éramos felices. Luego llegó el traslado de Miraflores a Auquisamaña y todo se fue por la borda, mucho boato y modernidad, pero se perdió el espíritu que nos unía como equipo, o al menos así lo sentí yo. Y busqué otros rumbos que por suerte me llevaron hasta Los Tiempos. Esto debo agradecérselo a mi gran amigo Marco Zelaya, que fue quién sugirió mi nombre a María Renée Canelas, directora de OH!, y el resto es historia. Más de 15 años de historia que significan lo más importante de mi vida personal y profesional.

—¿Qué temas en los que has trabajado en ese tiempo te impactaron más?

—El maltrato a los más débiles, ya sean niños, ancianos o animales. Y la impunidad. Investigamos delitos comprobados que han quedado simplemente impunes porque la justicia en este país está vendida al Gobierno de turno.

—¿Cuáles han sido los entrevistados que más recuerdas? ¿Guardas en la memoria algún diálogo en especial?

—Ana María Romero me dijo un día que nunca confiara en los casetes, yo tenía mi grabadora a casete. Y no la entendí hasta que después de unos meses, en plena entrevista, la grabadora decidió tragarse la cinta, y justamente la entrevista era con doña Anita. Más bien que le pareció gracioso. José María Bakovic me dijo que no permitiría la impunidad en su gestión como presidente del Servicio Nacional de Caminos. Y a tres años más tarde estaba muerto por culpa de los más de 70 absurdos juicios que el Movimiento Al Socialismo (MAS) le inició y que lo obligaban, pese a estar enfermo del corazón, a viajar a La Paz. Y el doctor Luis Ramiro Beltrán, que me demostró que los verdaderos maestros son generosos y sencillos. Él me dijo: “Si no disfruta lo que hace, deje de hacerlo, niña Mónica, que la vida es corta”.

—¿Hubo algún o algunos reportajes que quedaron pendientes y lamentas no haberlos podido publicar?

—Sí. La historia de Ever Mérida, un muchacho huérfano. Él sabía de las movidas de los entonces encargados de Inti Wara Yassi que traficaban con animales silvestres. Para callarlo, lo metieron preso a los 19 años por un robo que no cometió y lo dejaron morir en la cárcel enfermo y sin ayuda dos años después. Es una deuda para mí, algo de su historia está en el libro, pero él merece más.

—¿Cuánto has recorrido del país? ¿Qué lugares recuerdas en especial?

—Conozco toda Bolivia y cada lugar tiene un recuerdo especial. Pero debo decir que de los lugares más bellos que he visitado está toda la zona del Madidi, el área de Santa Rosa de Yacuma, y sus contrastes, el altiplano, el lago Titicaca... Bolivia es un país espectacular.´

—¿Has contado cuántos países visitaste? ¿Cuáles recuerdas en particular?

—Alrededor de 20. Recuerdo Sudáfrica y la isla donde estuvo preso por 27 años Nelson Mandela, Tailandia y sus templos budistas impresionantes, la pobreza en las favelas de Brasil, pero a su vez la sonrisa de sus niños, el paraíso que es Costa Rica, o la rigidez triste de los habitantes de Varsovia. De todo me llevé algo.

—¿Qué momentos de apuro, peligro o muy singulares recuerdas de estas coberturas?

—Es gracioso que tú me lo preguntes porque muchas de esas veces han sido contigo. Una vez nos quiso pegar un vendedor de matracas de quirquincho, otras nos quisieron apedrear los de la cooperativa de oro en Coroico, después nos persiguieron unos chinos en Rurrenabaque… Para mí, la cobertura inolvidable sigue siendo la del matadero. Y eso que me ha tocado cubrir las crisis de octubre, de febrero, la renuncia de Evo Morales….

—¿Qué es lo mejor y lo peor de ser periodista?

—Lo mejor es creer que puedes hacer un cambio positivo en la vida de los demás. No importa cuál sea tu cruzada, si ambientalista, cultural, científica, es decir, no importa qué tipo de periodista seas, estás convencido de que dejarás tu grano de arena para hacer mejor las cosas. Lo peor es darte cuenta, años después, de que es imposible luchar contra el cinismo, las roscas, la política podrida, los políticos corruptos y despertar a la realidad de que tu granito de arena a veces es solo eso, un granito.

—¿Qué opinas de la crítica coyuntura que atraviesa el periodismo hoy? Hasta dicen que seremos reemplazados por robots.

—No creo que en Bolivia, al menos por ahora, lleguemos a ser reemplazados por robots. Nuestros políticos necesitan una corte de periodistas como los que hay ahora, que no cuestionen, que no investiguen, que sigan haciendo programas de cocina y bailes, ignorando que hay una mujer de más de 80 años haciendo una vigilia al aire libre, en defensa de los derechos humanos. Los afines al Gobierno del MAS quieren destruir toda aquella institución o persona que pueda pensar diferente a ellos. Y para eso necesitan a los periodistas que los rodean, con honrosas excepciones.

—En este oficio, así como no hay descanso, no hay jubilación, ¿no? ¿Qué proyectos periodísticos tienes?

—Siendo absolutamente franca, este proyecto del libro me ha dejado exhausta, y además no tengo muchas ganas de hacer periodismo en una coyuntura como la nuestra. Pero es un agotamiento momentáneo. Estoy segura de que algo se presentará nuevamente.