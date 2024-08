Test ¿Eres narcisista?

El NPI-16 es una forma abreviada del Narcissistic Personality Inventory (NPI), un instrumento psicológico que se utiliza para medir los rasgos de narcisismo en los individuos.

El test NPI original fue desarrollado por Raskin y Hall en 1979 y constaba de 40 preguntas, mientras que el NPI-16 es una versión reducida del test original creada para facilitar una evaluación más rápida del narcisismo, reduciendo la cantidad de tiempo necesario para completar el inventario y manteniendo sus características psicométricas de validez y fiabilidad.

Rasgos narcisistas y trastorno narcisista

El narcisismo se refiere a un rasgo de la personalidad caracterizado por un sentido sobrevalorado del individuo, una necesidad de atención y admiración excesivas, y una falta de empatía hacia los demás que puede variar en intensidad desde niveles normales hasta patológicos. No hay que confundir el narcisismo con el egocentrismo, que aunque se trata de conceptos similares, presentan diferencias significativas.

En el sentido general, todos tenemos cierto grado de narcisismo, que forma parte de nuestra autoestima y autoafirmación. En su forma saludable, el narcisismo puede ser una fuerza motriz que impulsa la autoconfianza, la ambición y la capacidad para liderar.

Las personas con rasgos narcisistas saludables pueden reconocer y respetar las necesidades y sentimientos de los demás, y estos rasgos no afectan significativamente su vida diaria o sus relaciones.

Tener rasgos narcisistas significa que una persona muestra características asociadas al narcisismo, pero no necesariamente de manera persistente o intensa. Estas características pueden incluir ser muy consciente de la imagen, disfrutar siendo el centro de atención y tener expectativas elevadas de tratamiento especial de los demás, sin embargo, las personas con rasgos narcisistas generalmente mantienen la capacidad de ajustar su comportamiento y pueden tener relaciones interpersonales satisfactorias y exitosas.

Sin embargo, el narcisismo patológico hace referencia a un trastorno de la personalidad narcisista que es un diagnóstico clínico definido en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-V).

Las personas con un trastorno de personalidad narcisista muestran un patrón de grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía que afecta a todos los aspectos de su vida. Esta condición va más allá de los rasgos de la personalidad y afecta significativamente a las relaciones personales y profesionales de la persona.

Los individuos con Trastorno de la Personalidad Narcisista TPN a menudo tienen dificultades para manejar las críticas, pueden reaccionar con rabia o desdén, y se aprovechan de los demás para alcanzar sus propias metas.

Este test sólo ofrece orientación y carece de valor diagnóstico.

1

a) Me gusta ser el centro de atención.

b) Me resulta incómodo ser el centro de atención.

2

a) Creo que soy alguien especial.

b) No soy ni mejor ni peor que la mayoría de la gente.

3

a) A todo el mundo le gusta escuchar mis anécdotas.

b) A veces explico buenas anécdotas.

4

a) Exijo tener el respeto que merezco.

b) Normalmente tengo el respeto que merezco.

5

a) Me gusta tener poder sobre los demás.

b) No me importa recibir órdenes.

6

a) Voy a ser alguien importante.

b) Espero tener éxito en la vida.

7

a) Puedo hacer que los demás se crean cualquier cosa que les diga.

b) A veces, la gente cree lo que le digo

8

a) Espero mucho de la gente.

b) Me gusta hacer cosas por los demás.

9

a) Me gusta ser el centro de atención.

b) Prefiero pasar desapercibido/a.

10

a) Soy una persona extraordinaria.

b) Soy como todos los demás.

11

a) Siempre sé lo que hago.

b) A veces no estoy seguro/a de lo

que hago.

12

a) Me resulta fácil manipular a la gente.

b) No me gusta cuando me doy cuenta que estoy manipulando a alguien.

13

a) Parece que los demás siempre reconocen mi autoridad.

b) Ser una autoridad no es muy importante para mí.

14

a) Sé que soy bueno/a porque todos me lo dicen.

b) Me avergüenza que me hagan cumplidos.

15

a) Me gusta presumir cuando tengo la oportunidad.

b) No me gusta presumir.

16

a) Estoy más capacitado/a que los demás.

b) Puedo aprender muchas cosas de los demás.

RESULTADOS

Mayoría de A

Se detectan rasgos de narcisismo.

Los resultados del test sugieren que presenta ciertos rasgos asociados al narcisismo. Esto no significa necesariamente que padezcas un trastorno de la personalidad, sino que puedes tener tendencias hacia la grandiosidad, la necesidad de admiración o ciertas dificultades en las relaciones interpersonales.

Es posible que en las situaciones sociales o laborales, busque frecuentemente ser el centro de atención y tenga expectativas elevadas sobre lo que los demás deben proporcionarte en términos de respeto o admiración. A veces, esto puede afectar la forma en que interactúa con los demás.

Reconocer estos rasgos puede ayudarle a comprender mejor sus interacciones y a trabajar en aspectos de su personalidad que desee mejorar.

Mayoría de B

No se detectan rasgos claros de narcisismo.

Los resultados del test no reflejan indicios claros de narcisismo en su comportamiento y sus pensamientos, lo que sugiere que tiene tendencia a no sobrevalorar su importancia en comparación con los demás y mantiene relaciones interpersonales equilibradas.

Tiene una percepción equilibrada de sí mismo en relación con los demás, no busca excesiva atención ni admiración, es una persona colaborativa y reconoce los méritos de los demás, lo que contribuye a tener relaciones saludables tanto personal como profesionalmente.

Recuerde que este resultado es informativo y no sustituye el juicio de un profesional.