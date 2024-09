Cómo cuidar los ojos en una era digital 

El uso excesivo de equipos electrónicos puede causar fatiga ocular, ojo seco, miopía, astigmatismo y otros problemas oculares a largo plazo, pero en el mundo actual en el que vivimos el uso de celulares y computadores es indispensable por diversas razones como el trabajo y el estudio, por ello requiere atención y cuidado sobre la salud de los ojos.

El 80 por ciento de la información que el cerebro recibe es visual, por ello la vista es el sentido más desarrollado e importante. Los ojos son un balcón al mundo. A través de ellos recibimos los estímulos que nuestro cerebro procesa, no sólo aquellos que captamos a través de nuestro sistema visual, también lo que percibimos a través de otros sentidos. Las emociones y sensaciones también se asocian con el sentido de la vista.

Estudios recientes demuestran que el 80 por ciento de los casos de ceguera que existen en la actualidad, se podrían haber prevenido o tratado para evitar la pérdida total de la visión. Por esta razón, realizar una revisión oftalmológica al año ayudará a prevenir posibles complicaciones en un futuro.

Para mantener una buena salud ocular se debe llevar una alimentación equilibrada, una dieta sana y rica en nutrientes que favorezcan la vista. Los productos con alto contenido en vitaminas A y C ayudan a tener una buena salud ocular.

Adquirir hábitos como el uso de gafas de sol todo el año, hidratar bien los ojos o pasar más tiempo al aire libre contribuirán a mantener en óptimas condiciones al sistema visual. También es importante no abusar de los dispositivos electrónicos, realizando descansos de forma periódica y procurando una iluminación correcta, recomienda el oftalmólogo Emilio Dorronzoro.

Importancia



Los ojos son una parte importante de la salud, la mayoría de las personas confía en sus ojos para ver y dar sentido al mundo que los rodea. Sin embargo, algunas enfermedades de los ojos pueden conducir a una pérdida temprana de la visión, por lo que es importante identificar y tratar estas enfermedades lo antes posible.

Así como es importante mantener un cuerpo sano, también necesita mantener los ojos sanos. La experta en educación visual y fundadora de Volver a Ver Claro Ainhoa de Federico destaca que no sólo el trabajo y el estudio afectan nuestra vista, sino también el consumo masivo de contenido digital.



Esta situación no sólo provoca fatiga ocular y estrés, sino que también puede llevar a problemas visuales más graves si no se toman medidas preventivas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que en el mundo alrededor de 2.200 millones de personas sufren de alguna deficiencia visual o ceguera, siendo las cataratas la principal causa. La Sociedad Mexicana de Oftalmólogos indica que cerca del 80 por ciento de los casos de ceguera podrían prevenirse con una adecuada cultura de prevención y cuidado de la visión.



Hay varios signos de alerta que indican la necesidad de prestar más atención a la salud ocular.

Visión borrosa



La visión borrosa es uno de los primeros de que algo no está bien con los ojos. Se manifiesta con una pérdida progresiva de agudeza visual, dificultando el enfoque de objetos cercanos. Este síntoma puede representar un riesgo de accidentes y debe ser atendido de inmediato.

Cansancio ocular



La fatiga ocular o vista cansada es común en la era digital, principalmente debido a la sobreexposición a la luz de las pantallas. Ainhoa recomienda el palmeo, un ejercicio que consiste en colocar las manos en forma de cucharita sobre los ojos, cruzar los dedos y colocarlos en la frente para realizar una inclusión alrededor de las cuencas. Este ejercicio, realizado tres veces al día, no sólo relaja los ojos, sino también mejora la nitidez visual y la percepción de colores y texturas.

Secreciones



El lagrimeo constante puede deberse a una suerte de parpadeo adecuado, aunque también puede ser causado por alergias, contaminación o luz brillante. Un paradero regular, cada dos o tres segundos, es esencial para mantener los ojos hidratados y prevenir la sequedad.

Sensibilidad



La sensibilidad a la luz puede ser un indicio de problemas oculares o neurológicos y suele generar dolor e incomodidad. No obstante, la luz solar, cuando se utiliza adecuadamente, puede ser beneficiosa para la salud ocular.



La especialista recomienda cerrar los ojos y girar la cabeza de un lado a otro bajo la luz del sol para estimular la retina y relajar los ojos.

Prevención y cuidados



Cuidar de nuestros ojos no debe ser una tarea ocasional. Al igual que no se considera ir al dentista una vez al año como cuidado dental adecuado, debemos adoptar hábitos diarios para la salud visual. Las revisiones oftalmológicas regulares son importantes, al igual que los buenos hábitos visuales

Suplementación



La vitamina A y la visión son grandes aliados. La zanahoria contiene grandes cantidades de betacaroteno y vitamina A, que pueden mejorar la salud de nuestros ojos y ofrecernos una fantástica fuente de vitaminas para evitar la degeneración macular y las cataratas.

La vitamina C es una fuente inagotable de salud. Podemos encontrarla en frutas como la naranja, el kiwi y las fresas, así como en verduras como el brócoli, las hojas de mostaza y los pimientos. Además de aportar antioxidantes, también pueden ayudar a disminuir la aparición de cataratas y proporcionarnos las vitaminas que el ojo necesita para impedir la degeneración macular.

La vitamina E también puede actuar como excelente antioxidante y agente contra las cataratas y la degeneración macular. Podemos encontrar vitamina E en numerosos frutos secos, como almendras, maní y piñones, además de en los albaricoques secos y en las semillas de girasol.

La luteína es un nutriente que se encuentra en las coles, en las espinacas y en las hojas de nabo. También se encuentra en nuestra retina, por lo que es una parte importante para mantener una visión sana. Ingerir carotenoides como la luteína y la zeaxantina aporta excelentes antioxidantes y puede ayudar a combatir problemas de la visión relacionados con la edad, como las cataratas y la degeneración macular.