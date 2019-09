Nuevo iPhone es acogido por una veintena de personas en su casa de San Francisco

La saga de videojuegos "Call of Duty" llegará a los móviles el próximo 1 de octubre en todo el mundo con el título "Call of Duty Mobile", que además será gratuito, según ha anunciado su distribuidora... Ver más "Call of Duty" llegará a los teléfonos móviles el 1 de octubre y será gratuito

Summer Vibes, el primer contenido DLC para Horizon Chase Turbo, ya está disponible y puede ser descargado en cualquiera de las plataformas en las que el videojuego de conducción desarrollado por... Ver más Summer Vibes, el primer DLC de Horizon Chase Turbo, ya está disponible

El gigante estadounidense de internet Google anunció hoy la que calificó de "mayor compra de energía renovable de la historia por parte de una corporación" al incrementar su inversión en energía... Ver más Google aumenta su cartera de energía eólica y solar en un 40 %