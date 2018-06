Las empresas de TV cable y canales abiertos se baten en duelo aparte por la audiencia

“Chapecoense: las claves oscuras del siniestro", es el nombre del documental elaborado por la cadena de noticias CNN, donde se exponen los resultados de la investigación del periodista Francho Barón... Ver más Mira el documental de la investigación sobre la tragedia del Chapecoense

El director ejecutivo de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Celier Arispe, inauguró esta mañana el taller “planificación estratégica de la aviación civil de Bolivia”, con el objetivo... Ver más DGAC se alista para una auditoría internacional de aeronáutica civil

El ministro de Obras Públicas, Milton Claros informó hoy que en su viaje a Rusia el presidente Evo Morales buscará firmar un memorándum de entendimiento con el Gobierno de este país para la ejecución... Ver más Claros asegura que Morales buscará firmar acuerdo con Rusia para el tren bioceánico