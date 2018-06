El español Julen Lopetegui se convierte en el primer técnico destituido

LOS TIEMPOS y AGENCIAS

Julen Lopetegui, extécnico de España, fue protagonista ayer de un hecho sin precedentes para el fútbol internacional: fue cesado de sus funciones a pocas horas del debut con su selección en Mundial de Rusia, suceso que lo erige en el primer entrenador en ser destituido antes de iniciar la cita ecuménica; sin embargo, es el tercero en medio del desarrollo de un ciclo de esta naturaleza.

Con Fernando Hierro ahora a la cabeza, para España se viene un "hierro caliente" en medio de una situación complicada y a un día del debut ante Portugal (14:00 HB).

Inédito

A poco de medirse ante Portugal, España tenía todo listo para iniciar, con mucha expectativa, una nueva cita mundialista y volver a consagrarse como en Sudáfrica 2010, empero el anuncio, ayer, de Real Madrid de fichar al técnico hizo que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, prescinda de Lopetegui por aceptar su vinculación.

España quedó, de esta manera, como la primera selección en la historia de los mundiales en quedarse sin su entrenador antes de empezar su participación. ¿Decisión arriesgada o acertada? Sólo el tiempo lo dirá.

"Estoy triste. Pero bueno, deseando que España haga un magnífico Mundial, para eso hemos trabajado", dijo escuetamente Lopetegui.

Pero, antes de esta salida, la historia de los mundiales marca dos antecedentes de salidas tormentosas de estrategas, pero en medio de la competición: Carlos Alberto Parreira y Bum Kun Cha.

En el caso de Parreira, el estratega brasileño fue echado de Arabia Saudita en Francia 1998, luego de perder 1-0 ante Dinamarca y 4-0 con Francia.

Mohamed Al Kharachi -tal como cita el diario Olé- estuvo al frente en el 2-2 con Sudáfrica.

Ese mismo torneo marcó la salida de Bum Kun Cha en Corea del Sur, luego de las caídas 1-3 con México y 1-5 contra Holanda. En el 2-2 contra Bélgica dirigió Kim Pyong-Seok.

10 partidos invicta estuvo España en las eliminartorias al mando de Lopetegui, con nueve victorias y un solo empate, 36 goles a favor y tres en contra.

"LOPETEGUI Y PÉREZ TRAICIONAN AL PAÍS"

El periodista José María García analizó ayer en Radio Marca el adiós de Lopetegui: "Es una puñalada trapera, una deslealtad y un canibalismo. Íbamos a este Mundial con ilusiones, con realidades tras una clasificación brillante y todo se viene abajo por la deslealtad y el egoísmo de Julen Lopetegui y el protagonismo de un dictadorzuelo. Florentino Pérez está convirtiendo al Real Madrid en una máquina de hacer antimadridistas. Su club no ha estado a la altura mínima exigida. Es impropio de un club de Regional Preferente".

Además, García opinó sobre Lopetegui: "Era mi amigo. Me ha decepcionado. Prefiero no encontrarme a Julen porque no puede mirar a la cara a nadie. No tiene ningún problema económico, un buen contrato. Se va al Madrid pero no a este precio. Dos tipos, Florentino y Lopetegui, se permiten el lujo de traicionar a un país".

La polémica no estuvo al margen de lo acontecido.

HIERRO: "NO PODÍA DECIR QUE NO A LA SELECCIÓN"

Fernando Hierro, nuevo seleccionador español, declaró ayer que "no podía decir que no" a la propuesta de ser el técnico en el Mundial de Rusia 2018, porque no se lo "perdonaría", dijo que "firmaría ser el Zidane" del equipo nacional y expresó "que nadie dude de la implicación y la capacidad" de los futbolistas del equipo español.

"Cuando el presidente me ha comentado la posibilidad tenía tres alternativas: una decir que no, otra irme y la tercera aceptar y estar presente, saber que hay un grupo de jugadores, un 'staff', una Federación y un fútbol español y que es el momento de dar un paso adelante", explicó en rueda de prensa en Krasnodar.

"Lo he tenido claro desde el primer momento. Es mi responsabilidad. No podía decir que no, porque yo mismo no me lo perdonaría", continuó el hasta ayer director deportivo de la Federación Española de Fútbol, ya con ganas de preparar el debut en el Mundial: "Abrimos el fuego rápido que tenemos que entrenar".

Ahí tiene Hierro, con un año de experiencia en el Oviedo como primer entrenador y "30 años rodeado del balón", el foco sin distracciones antes del debut.