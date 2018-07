Francia hace añicos el sueño de Uruguay en el Mundial

Francia avanzó ayer a semifinales del Mundial de fútbol de Rusia y se confirmó como uno de los aspirantes más serios al título con una merecida victoria por 2-0 ante un Uruguay que pagó demasiado caro sus errores.

Un cabezazo de Raphael Varane (40') y un insólito fallo del arquero Fernando Muslera ante un tiro lejano de Antoine Griezmann (61') dieron la victoria al equipo de Didier Deschamps, que dominó en juego, posesión y ocasiones de gol en el partido, en Nizhni Nóvgorod.

Francia mejoró así su actuación de Brasil 2014, cuando cayó en cuartos de final, y quedó un paso más cerca de repetir el título de hace 20 años. El martes jugará en San Petersburgo y con la mira puesta en llegar a la final del 15 de julio en Moscú.

Uruguay, que llegaba con uno de sus equipos más sólidos de los últimos años, un pleno de cuatro victorias y solo un gol en contra en el torneo, pagó demasiado cara la baja de Edinson Cavani y los errores en defensa, su punto fuerte.

El partido comenzó con el guion previsto. Francia se adueñó del balón y Uruguay, bien replegado atrás, respondió generando peligro con transiciones veloces conducidas por un Suárez omnipresente y, a falta de Cavani, finalizadas una y otra vez por Stuani.

El hueco más claro para Francia en el muro uruguayo llegaba por la derecha, con Mbappé ganando por velocidad a Diego Laxalt casi en cada duelo. El astro del Paris Saint-Germain pudo también abrir el marcador al recibir un centro solo frente al arco, pero cabeceó alto.

Fue un aviso de los problemas de Uruguay con los balones aéreos, punto frágil que Francia explotó en el gol. Griezmann lanzó un tiro libre generado por una dura entrada que costó amarilla a Rodrigo Bentancur y Varane cabeceó a la red anticipando a toda la defensa.

La respuesta uruguaya fue furiosa y Martín Cáceres estuvo cerca de igualar con un cabezazo bajo y al palo salvado milagrosamente por el arquero Hugo Lloris, pero la pausa llegó con una merecida ventaja para los galos.

En el complemento, Tabárez reemplazó al delantero por Cristian Rodríguez, pero Francia golpeó por segunda vez del modo más inesperado. Muslera, uno de los arqueros más seguros y experimentados del Mundial, dejó escapar a la red un remate lejano de Griezmann que parecía controlado.

El delantero del Atlético de Madrid evitó celebrar el tanto, compañero de club y amigo de Diego Godín y José María Giménez, los centrales de Uruguay, el francés es fanático declarado de Uruguay y lo consideró esta semana su "segundo país".

El pitido final reflejó la ilusión y el orgullo que había generado el Mundial impecable realizado hasta hoy por Uruguay: varios jugadores se despidieron llorando o tendidos en el suelo bajo el aliento de una hinchada incansable: "¡Cada día te quiero más!"

OPINIONES "Nos hicieron goles de cabeza después de muchísimo tiempo. Es imposible no cometer un error en el fútbol o en la vida. Sin reproche". Óscar W. Tabárez. DT de Uruguay "Creo que es una victoria merecida considerando el partido que hemos hecho. Hemos sido superiores a ellos y tuvimos más control". Didier Deschamps. DT de Francia

APUNTES

Tristeza y orgullo en hinchas celestes: Los fanáticos uruguayos que invadieron la principal avenida de Montevideo, 18 de Julio, lloraron la derrota y eliminación ante la selección francesa por 0-2, pero resaltaron el orgullo por el torneo que hizo el equipo que encabeza el Maestro, Óscar Tabárez.

Miles de personas se reunieron en la pantalla gigante ubicada frente a la Intendencia de Montevideo, en pleno centro de la capital, y vibraron durante los 90 minutos con las acciones de juego.

Los goles de Varane y Griezmann generaron desolación en la afición.

Suárez, triste por llanto de sus hijos: Luis Suárez no puede con su alma. Lejos de su estilo casi prepotente para jugar, de ese delantero peleador, que va a todas con el cuchillo entre los dientes, que se enoja, que insulta... Triste, pero con calma, se detiene a dar la cara. A hablar con los medios y ese dolor que se vio en el final, se siente en sus palabras. "Es tiempo de agradecer el apoyo de todos, a la gente que vino de tan lejos, a los que no pudieron, pero hicieron fuerza igual...", arranca y se frena. La pausa invita a la pregunta: ¿Estás muy dolido? "Ver a mis hijos llorando me partió el alma. Levanté la cabeza hacia la platea y los vi así... Es complicado". Olé

Neville critica el llanto de Giménez: "Estoy a favor de mostrar las emociones, pero eso es vergonzoso", dijo Gary Neville, exjugador inglés, tras el llanto de José María Giménez tras cometer una falta y colocarse en la barrera.

"Todavía tienes cinco minutos, lo que tienes que hacer es tratar de seguir intentando", continuó.

Muchos hinchas sudamericanos se molestaron con las declaraciones del inglés y lo criticaron por medio de las redes sociales.

"Considerar que el llanto de Giménez es vergonzoso es demasiado duro", respondió un hincha. Ovación Digital