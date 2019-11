Joven agredido en el distribuidor Muyurina está estable y será dado de alta

Pablo Villarroel, el joven que fue agredido el pasado martes, en el distribuidor Muyurina, por un sector afín al Movimiento Al Socialismo (MAS), se encuentra estable luego de las cirugías que le practicaron.

“Quiero informar que mi hermano se encuentra estable, los médicos me han informado que ya no está en riesgo, le han hecho cirugías las cuales han resultado exitosas. Actualmente está en revisión por el tema de la diabetes, entonces es por ello que todavía no van a poder conversar con él”, señaló su hermana, Paola Villarroel.

Si bien se tenía previsto que fuera dado de alta en esta jornada, aún se espera la revisión que debe hacer el especialista endocrinólogo y el oftalmólogo.

Villarroel aseguró que los médicos de la clínica Copacabana no están cobrando los honorarios, pero aún se debe cubrir con algunos gastos extras que emanan sobre todo de los insumos usados.

Señaló que ahora se ocuparán de iniciar las acciones legales para identificar a las personas que agredieron a su hermano, por ello pidió la colaboración de personas que ouedan contribuir con fotoa o video del hecho.

La hermana del afectado aseveró que Pablo tiene fracturas en la mano, en la clavícula y algunas fisuras en los dedos. Asimismo, tiene varias contusiones en la cabeza.

La motocicleta en la que se transportaba también fue quemada y quedó inservible.