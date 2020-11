Alertan que casos Mochilas 1, 2 y 3 pueden “extinguirse”

El caso Mochilas que involucra al alcalde suspendido de Cochabamba, José María Leyes, corre el riesgo de extinguirse por la inacción de los fiscales y porque no se cumplen los tiempos procesales ni respeta el principio de celeridad que dicta la Constitución Política del Estado, según fuentes cercanas al proceso y la concejala Rocío Molina.

Molina alertó que los casos Mochilas 1, 2 y 3 están en peligro de extinguirse junto a los otros ocho procesos que tiene Leyes.

“Todos los procesos por corrupción tienen una tramitación en la fase de la instrucción, de un promedio de dos a tres años. El artículo 134 de Código de Procedimiento Penal señala que este periodo debe ser de seis meses y las cuatro fases del proceso deben durar máximo tres años”, explicó una de las fuentes.

Añadió: “Hay un peligro que nadie se está dando cuenta, existe una gran diferencia entre la prescripción y la extinción por duración máxima. Los delitos de corrupción no prescriben, pero el procesamiento por no haber respetado el tiempo del trámite puede extinguirse, porque no se cumplieron con las cuatro fases en los tres años”.

Además, señaló que por no respetar el principio de celeridad, Leyes podría acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que posiblemente dictaría que se pague una indemnización en favor del edil, por lo que “los casos de corrupción son un gran negocio para aquellos que lo cometen, aparte de que nos roban tendríamos que pagarle por no haber respetado los tiempos procesales”.

Señalan como causas para esta demora la rotación de los fiscales, los incidentes que plantea la defensa del Alcalde y las ampliaciones de imputaciones a los otros procesados.

El caso Mochilas 1 dio inicio a la primera parte de tres procesos (ver infografía).

Denuncia

Molina señaló que este proceso; al igual, que los otros nueve casos corren el riesgo de prescribir por el descuido de las partes querellantes, la Alcaldía y el Viceministerio de Transparencia, porque se calcula que el daño económico al Estado sería de más de Bs 300 millones.

“Me informaron que el proceso (Mochilas 1) está a punto de extinguirse por un descuido de las dos partes querellantes, pido al Ministro de Justicia y al alcalde Tellería que reactiven todas las acciones necesarias ante la justicia para que se esclarezca el grado de responsabilidad (de Leyes) en el negociado de las famosas mochilas chinas”, dijo Molina.

Al respecto, se intentó conversar con el abogado de Leyes, Jimmy Almanza, pero éste dijo que estaba en una audiencia y se comprometió a devolver la llamada.

Cuatro etapas del proceso penal

Las normas señalan que las cuatro fases del proceso, instrucción, juicio oral, impugnación y de ejecución de penas, deben concluirse en tres años.

En tanto, el artículo 133 del Código de Procedimiento Penal señala que la duración máxima de todo proceso “tendrá una duración máxima de tres años, contando desde el primer acto del procedimiento”.

Los riesgos para concluir un proceso

La Ley Anticorrupción o Marcelo Quiroga Santa Cruz establece en el artículo 105: “No procederá la prescripción de la pena, bajo ninguna circunstancia, en delitos de corrupción”.

Sin embargo, un abogado señaló que los delitos prescriben “si no se inicia la acción penal, pero una vez iniciado el proceso debe concluir en tres años, sino se extingue la acción penal”.