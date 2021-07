Más de 18 mil personas esperan sin fecha la segunda dosis de Sputnik

En Cochabamba, al menos 18 mil personas aguardan la llegada de la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik V para completar el esquema de inmunización contra la Covid-19 (ver infografía).



“No tenemos una comunicación oficial por parte del Ministerio de Salud que establezca la fecha específica en la que arriben estas dosis. Dentro de este segundo lote, son cerca de 18 mil; sólo hemos recibido 3.920 dosis, que ya han sido aplicadas”, señaló ayer el jefe de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Yercin Mamani.



Detalló que esta situación obligó a reprogramar la aplicación de la segunda dosis de Sputnik V en diferentes establecimientos de salud.



El pasado lunes, seis hospitales y centros de salud de la ciudad comenzaron a aplicar el refuerzo de la vacuna rusa a personas que recibieron las primeras del 19 al 30 de abril.



Sin embargo, este proceso fue interrumpido por la falta de estos biológicos, luego de que autoridades del Gobierno nacional confirmaron que Rusia incumplió con la entrega de las segundas dosis.



“Nos hemos visto en la obligación de reprogramar la vacunación porque las primeras dosis y las segundas son completamente diferentes en esta vacuna a diferencia de las otras”, aclaró.



Mamani dijo que, de acuerdo a la información que se conoce, la primera dosis otorga una protección de hasta un 78 por ciento por 200 días, pero aplicación de la segunda es necesaria para alcanzar un 92 por ciento.



Respecto a la posibilidad de combinar vacunas, el jefe de Epidemiología afirmó que no existe ningún estudio a la fecha con resultados sobre esta posibilidad.



En medio de estas dificultades, varias personas continúan acudiendo a los puestos de inmunización para recibir la segunda dosis, mientras el Sedes aguarda un nuevo instructivo del nivel central.

Gobierno nacional busca alternativas



El viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, indicó ayer que si Rusia no cumple con la dotación de las segundas dosis de la vacuna rusa, se podría reiniciar el esquema de inmunización para las personas que se aplicaron las primeras.

Además, comentó que otra alternativa sería combinar Sputnik V con otra fórmula.

“En caso de persistir el incumplimiento de no tener la segunda dosis en unos días, como se nos ha comprometido, no descartamos la posibilidad de combinar con otra vacuna ni la posibilidad de reiniciar el esquema de vacunación, para eso no hay ninguna dificultad”, remarcó. En todo el país, al menos 200 mil personas aguardan por la segunda dosis.