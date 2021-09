Corredor Quintanilla mantendrá ciclorruta y tendrá paso peatonal de 150 metros

El distribuidor Quintanilla prevé mantener la ciclorruta que va desde la avenida Melchor Urquidi por el boulevard hasta la rotonda de la Recoleta.



Además, contempla dos pasos peatonales de más de 150 metros, entre la plataforma del puente hacia La Recoleta y la Muyurina.



Sin embargo, algunos vecinos de la zona señalan que el proyecto hará cambios en el trazo de la ciclorruta y que el paso peatonal “será al vacío”, porque no tiene plataforma ni cómo cruzar la avenida del Ejército.



Al respecto, el arquitecto urbanista Javier Molina declaró que no se hizo estudios de factibilidad para saber cuántos ciclistas pueden usar esa vía y cuántos peatones cruzarán en un futuro.



“Este proyecto es improvisado, no soluciona nada. Se pretende recorrer el inicio de la ciclorruta pero no dicen cómo, ni cómo se hará el ingreso al boulevard, si se pasará con semáforo pulsador o cómo”, dijo Molina.



Además, este proyecto también debería contemplar una vía adicional para los ciclistas que haga conexión desde el Cine Center hasta la ciclorruta que baja desde el Sombrero de Chola.



“Los ciclistas seguirán compartiendo los espacios con el automóvil y eso es peligroso, como en los otros puentes. Tampoco se considera a las personas que van en sillas de ruedas”, añadió Molina.



En tanto, otra vecina de la Recoleta, Patricia Aquino, cuestionó la implementación del paso peatonal que tiene a los extremos un puente nuevo porque es extenso, no tiene una plataforma y los colocará en medio del río Rocha y el desnivel de la avenida del Ejército.



Al respecto, el secretario de Planificación de Cercado, Carlos Carrasco, señaló que el diseño fue modificado en esta gestión para brindar mejores condiciones para los peatones.



“Nosotros estamos tratando de articular el paso peatonal que ya existe en la zona por todo el entorno del río, que va desde la plataforma planteada para los vehículos hasta los otros puentes”, dijo Carrasco.



Añadió: “La ciclorruta seguirá donde está, no tendrá ninguna modificación ni se tocará nada. Algunos se están confundiendo con el paso peatonal que está marcado en el paseo con un color diferente en el diseño”.



El corredor Quintanilla fue adjudicado en 2017 a la empresa Imesapi-POC, en la gestión de José María Leyes, inicialmente por 97,2 millones de bolivianos, pero con cuatro contratos modificatorios el montó aumentó a más de 106 millones.