Cochabamba cierra la Semana Santa con feria de Pascua en el Vial

Cochabamba conmemora el Domingo de Pascua, que marca el cierre de la Semana Santa, con tradiciones, misas y la Feria del Huevito de Pascua en el Parque Vial, donde se distribuirán miles de huevos y se desarrollarán actividades recreativas para niños y familias.



La actividad se realiza en el Parque Vial, en la avenida Ramón Rivero, de 9:00 a 16:00, organizada por la Empresa Municipal de Áreas Verdes y Recreación Alternativa (Emavra), junto a la Asociación Gastronómica Mayllapipis.



El Domingo de Pascua es una fecha importante para la fe cristiana, recuerda la resurrección de Jesucristo y representa esperanza y vida nueva. En Cochabamba, muchas familias viven este día asistiendo a misa, reuniéndose en casa y participando en actividades para niños.



El gerente de la Empresa Municipal de Áreas Verdes y Recreación Alternativa (Emavra), Milton Copa, informó que la feria está dirigida a las familias, que podrán acceder a más de 15 mil huevos de Pascua.



“Queremos invitar a toda la población cochabambina, a que puedan venir al Parque Vial, donde habrá muchos premios y una gran cantidad de huevos de Pascua para compartir en familia”, señaló Copa.



La actividad incluye una dinámica en la que los niños deben buscar unas “hojitas” en el parque. En estos vales se indica qué tipo de huevo pueden canjear, ya sea de gallina, ganso o codorniz.



Además, la feria cuenta con juegos, payasos, espuma, la tradicional búsqueda de huevitos y comida.



La Feria del Huevito de Pascua llega así a su tercera versión, consolidándose como una de las actividades más esperadas de Semana Santa en la ciudad.