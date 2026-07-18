Cochabamba marca un hito energético con su primera línea subterránea de alta tensión

Cochabamba
ABI
Publicado el 18/07/2026 a las 14h58
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En un paso importante hacia la modernización de los servicios básicos, la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba (Elfec S.A.), filial de Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) Corporación, puso en operación la primera línea subterránea de alta tensión en 115 kilovoltios (kV) del departamento, la cual interconecta estratégicamente las subestaciones Rafael Urquidi y Alalay.

Según información institucional, esta obra de ingeniería civil y eléctrica cuenta con una extensión aproximada de seis kilómetros. El tendido recorre de forma subterránea los sectores norte y este del circuito Bolivia y vías adyacentes, logrando un anillo de interconexión clave para la estabilidad energética de la ciudad de Cochabamba.

Tecnología que blinda el servicio

Al estar soterrado, este nuevo sistema de transmisión reduce al mínimo su exposición a factores climáticos extremos como ráfagas de viento y tormentas, así como a accidentes de tránsito o vandalismo, eventos que comúnmente provocan cortes en las redes aéreas convencionales.

Además de garantizar una alta continuidad del servicio, la tecnología subterránea ofrece dos ventajas clave:

  • Cero impacto visual: evita la instalación de torres y cableado aéreo, preservando la estética urbana de la ciudad.
  • Eficiencia operativa: reduce drásticamente los costos y tiempos de mantenimiento correctivo.

Energía para el crecimiento

“Con esta obra, Elfec S.A. no solo asegura un suministro eléctrico más robusto, seguro y confiable para la población, sino que se anticipa con éxito al acelerado crecimiento de la demanda energética en la urbe cochabambina, beneficiando de forma directa a hogares, comercios e industrias”, resaltó la empresa.

A través de sus filiales distribuidoras de energía eléctrica, ENDE Corporación reiteró su compromiso de modernizar de forma permanente la infraestructura eléctrica nacional, garantizando servicios de la más alta calidad para todas las familias bolivianas.

 

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