Declaran emergencia por sequía en 7 municipios de Cochabamba

La Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Cochabamba aprobó ayer la declaratoria de emergencia por sequía para siete municipios del departamento y la autorización de Bs 1,3 millones para atender a las familias afectadas y al sector ganadero.

Los recursos permitirán financiar la compra de forraje, el transporte de agua mediante cisternas y la adquisición de tanques y politubos.

La declaratoria contempla a Aiquile, Omereque, Pasorapa, Pojo, Totora, Mizque y Sacabamba, municipios que ya se declararon en desastre y solicitaron apoyo debido a la falta de agua y alimento para el ganado.

El proyecto fue aprobado previamente por unanimidad en la Comisión de Medio Ambiente, que revisó la documentación técnica, legal y financiera remitida por el Ejecutivo departamental.

“Estamos autorizando que se utilicen estos recursos por la vía de emergencia. Se compre sin necesidad del paso burocrático de la licitación, comisiones calificadoras y cuadros comparativos”, explicó Jiménez.

¿En qué se utilizarán?

Los Bs 1,3 millones permitirán financiar la compra de forraje, vitaminas e instalar bebederos para el ganado, la contratación de cisternas para transportar agua y la adquisición de tanques y politubos para distribuir el líquido en las comunidades. También se prevé instalar

“Se contrata el cisterna por los días que se requiere, se compra el forraje, sin necesidad de estos pasos burocráticos, porque la emergencia hay que atenderla el mismo día”, señaló.

Jiménez advirtió que la situación más crítica se registra en Pasorapa, donde la falta de agua y alimento provocó la muerte de animales. Como ejemplo, mencionó que en la subcentral Ceibas se reportó la pérdida de 457 cabezas de ganado.

El asambleísta Enrique Mendieta cuestionó la demora en la atención a las comunidades y pidió que tanto la Gobernación como el Gobierno central intervengan a través de Defensa Civil y los ministerios.

Sostuvo que los municipios ya superaron su capacidad de respuesta y no cuentan con suficientes recursos económicos, personal ni logística para atender la emergencia.

Mendieta también observó las dificultades burocráticas que enfrentan las alcaldías para completar los formularios y gestionar ayuda. Señaló que los municipios más pequeños y alejados no tienen suficientes profesionales para cumplir estos procedimientos y pidió que la Gobernación los apoye con personal técnico.

El presidente de la Asamblea Departamental, Grover García, reconoció que los Bs 1,3 millones son insuficientes frente a la magnitud de los daños, pero consideró que permitirán iniciar la asistencia. También señaló que la Gobernación podría asignar más recursos en los próximos días.

El gobernador Leonardo Loza aseguró que la administración departamental tiene preparada la logística para iniciar la asistencia una vez aprobada la norma. Indicó que la prioridad será trasladar agua mediante cisternas y distribuir forraje y vitaminas para ayudar a recuperar al ganado afectado.