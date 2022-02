Gobierno admite aval a minería en el Madidi, pero no en gestión de Arce

El Gobierno nacional se pronunció ante la incursión minera dentro del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, ubicado al norte de La Paz. Desde el Ministerio de Minería y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) se insinuó que las autorizaciones para esta invasión ilícita pudieron emitirse durante el gobierno de Jeanine Áñez o de Evo Morales, y no así en la gestión de Luis Arce.



“Tenemos que ver como Ministerio de Minería si es que tenemos esas actividades (incursión minera) qué está pasando, pero te digo que no se ha dado ni una (autorización) en nuestra gestión del Gobierno de Arce, pudiera ser en el golpe y eso hay que averiguar”, explicó a Los Tiempos el viceministro de Cooperativas Mineras, Mauricio Guzmán.



En los últimos días, guardaparques y dirigentes indígenas que viven en el Madidi denunciaron el ingreso ilegal de actores mineros al área protegida. La situación ya había sido denunciada con anterioridad en los medios de comunicación. Sin embargo, no hubo ninguna acción por parte de las autoridades para frenar la actividad minera.



La directora de Monitoreo del Sernap, Alejandra Salamanca, indicó en contacto con radio Compañera que se descubrió que, entre los años 2018, 2019 y 2020, se emitieron 34 Certificados de Compatibilidad de Usos (CCU) a actores mineros para que ingresen al Madidi, pero ratificó que esto no ocurrió en la actual gestión de gobierno.



“No existen registros ni archivos de estos documentos en la institución (dentro el Sernap). Hemos tenido que solicitar a la instancia (AJAM) que se puedan remitir certificados emitidos en las gestiones 2018, 2019 y 2020. Y es así que identificamos que son 34 certificados otorgados, las cuales al tomar conocimiento pasamos a la dirección jurídica para que se hagan procesos”, precisó Salamanca. En los años mencionados gobernaron Evo Morales y Jeanine Áñez.



La autoridad del Sernap recalcó que desde que se definió el Madidi como área protegida (1995) no se debían emitir autorizaciones para actividad minera, ya que esto va contra la norma. Sin embargo, en diciembre del año pasado el ministro de Minería, Ramiro Villavicencio, reconoció que se tenía pensado realizar minería “sostenible con el medioambiente” dentro del parque.



Los dirigentes de los mineros cooperativistas también aseguraron que se coordinaba con la AJAM, el Ministerio de Minería y el Sernap para ingresar al parque a iniciar con la extracción de oro.



Salamanca informó que actualmente existen 54 actividades mineras preconstituidas dentro el Madidi, esto quiere decir antes de 1995. Según la norma, éstas deben adecuarse para reducir el impacto ambiental en la zona.



Añadió que en lo que va del año recibieron 154 solicitudes de compatibilidad de actores mineros, pero todas fueron negadas debido a que se trata de un área protegida.





Extranjeros fingen ser cooperativistas



El viceministro Mauricio Guzmán indicó que pedirá información a las federaciones de cooperativistas mineros para conocer cuáles de sus asociados se encuentran en el Madidi, ya que podría tratarse de extranjeros que fingen ser cooperativistas.



“Tenemos la información de que hay actores extranjeros haciéndose pasar por cooperativistas, por eso ya envié cartas a Fecoman y Ferreco para que intercambiemos información”, manifestó la autoridad.



Se conoce que una de las cooperativas identificadas en la zona es la Minera Aurífera Azariama Colorado. El Sernap indicó que se trata de al menos ocho empresas y cooperativas que ingresaron maquinaria al Madidi.