Huevos verdes y azules, con mayor proteína, se comercializan en La Paz con apoyo de la UMSA

Economía
ABI
Publicado el 20/02/2026 a las 23h35


Huevos verdes, azules y rosados, además de los tradicionales blancos y marrones, ya se comercializan en la ciudad de La Paz como parte de un emprendimiento agroecológico impulsado por una profesional titulada de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).

La iniciativa, denominada “Huevos de colores”, es liderada por Daniela Valencia, ingeniera agrónoma, quien instaló su granja en Viacha y logró adaptar distintas razas de gallinas a las condiciones climáticas del altiplano antes de iniciar la venta formal del producto

De acuerdo con la emprendedora, los huevos verdes y algunos azulados —puestos por gallinas araucanas— alcanzan hasta 8 gramos de proteína por unidad, además de mayor concentración de vitaminas, minerales y colina, nutriente vinculado al funcionamiento cerebral. En comparación, los huevos blancos y marrones presentan entre 3 y 7 gramos de proteína por unidad, según explicó.

En la granja se crían gallinas de razas Isa Brown, Rhode Island Red, Leghorn, criollas y araucanas, lo que permite obtener una diversidad de colores y características nutricionales. La producción se realiza bajo un sistema agroecológico, con libre pastoreo y alimentación natural sin uso intensivo de químicos.

“El huevo refleja la alimentación de la gallina. Variamos su dieta con verduras como zanahoria, remolacha, lechuga o col, lo que también influye en sus características”, señaló Valencia.

Comercialización y precios

Los huevos de colores se venden hasta en 35 bolivianos el maple y registran alta demanda en tiendas especializadas en productos orgánicos. Los huevos marrones se comercializan desde los 20 bolivianos por maple.

Actualmente, el producto se encuentra disponible en puntos de venta de Miraflores y Sopocachi, en establecimientos dedicados a la comercialización de alimentos naturales.

El emprendimiento cuenta con el respaldo del Departamento de Emprendimientos e Innovación Universitaria de la UMSA, que desde diciembre de 2024 brinda mentoría y asesoramiento para fortalecer iniciativas de estudiantes y egresados. Gracias a este acompañamiento, la productora también obtuvo un reconocimiento municipal dirigido a mujeres resilientes, lo que le permitió ampliar la capacidad de su granja.

Entre los próximos objetivos se encuentra el impulso a la agricultura urbana y el desarrollo de huevo liofilizado en harina, con el fin de diversificar la oferta y generar mayor valor agregado.

La iniciativa busca, además, promover el consumo informado y la producción sostenible, en un contexto de creciente interés por alimentos diferenciados y de origen agroecológico en el mercado paceño.



