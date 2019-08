Los partidos alistan cambios en listas de candidatos pese a incertidumbre

Las organizaciones políticas alistan cambios en sus listas de candidatos a la Asamblea Legislativa, y en algunos casos en sus binomios, pese a la incertidumbre que existe sobre la actuación del Tribunal Supremo Electoral (TSE), debido a que no está establecido un procedimiento para estos casos.

Los partidos y alianzas fueron notificados oficialmente por el TSE ayer con las observaciones a sus candidatos , deben subsanar estas objeciones hasta este viernes, luego de concluir la fase de verificación de requisitos y causales de inelegibilidad.

Sin embargo, la comunicación no comprende el procedimiento de sustitución o reemplazo que deben hacer las organizaciones políticas. No obstante, los partidos ya preparan algunos movimientos en sus nóminas.

El Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Bolivia Dice No informaron que el TSE les solicitó completar la documentación de algunos postulantes a la Asamblea, y también de Jaime Paz Zamora y Edwin Rodríguez, pero dejaron en claro que no subsanarán y esperarán su inhabilitación para proceder con la sustitución respectiva, tal cual establece la Ley 026 de Régimen Electoral.

“Nos han notificado los del Tribunal la observación a nuestros candidatos y eso tiene que subsanarse hasta el 2 de agosto. En el caso de Jaime Paz, específicamente, no vamos a presentar ninguna subsanación, en ese caso quedaría inhabilitado y procede el cambio ”, sostuvo Luis Ayllón, dirigente de PDC.

El diputado Gonzalo Barrientos, que apoya a Bolivia Dice No, ratificó que llegó las observaciones a las candidaturas para legisladores, al igual que a la de Edwin Rodríguez.

Explicó que se prevé subsanar las observaciones, pero que en el caso del excandidato vicepresidencial esperará que se pronuncie el TSE. Esta alianza aseveró que habrá algunos cambios en sus listas, pero no adelantó nombres.

El jefe nacional del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Luis Eduardo Siles, refirió que son temas netamente administrativos de documentación a presentar, pero que lo que preocupa es la falta de pronunciamiento sobre si los candidatos renunciantes de algunos binomios pueden ser sustituidos o no.

“Es altamente perjudicial para la democracia que existan binomios que estén en el limbo, como es el caso del PDC y de Bolivia Dice No. El TSE tiene que decir si pueden ser reemplazados o no, si se pueden bajar o no. De otra forma, ¿para qué sirvieron las primarias?”, cuestionó.

Desde Comunidad Ciudadana se informó que recibieron observaciones a algunos candidatos, pero que serán subsanados los próximos días, y descartaron cambios por el momento.

El vicepresidente del TSE Antonio Costas aseguró que la etapa de sustituciones comenzaría con la revisión de las listas, pero el vocal Edgar Gonzales descartó esta posibilidad y ratificó la vigencia de los nueve binomios.

26,9 millones de bolivianos gastó el Estado en las elecciones primarias de enero pasado y garantiza la participación de los binomios para octubre.

LEY 026: SUSTITUCIÓN DE CANDIDATURAS

El cronograma del Tribunal Supremo Electoral (TSE) contempla dos aspectos referidos a la inhabilitación: por demandas y la sustitución respectiva.

Del 12 de agosto al 5 de octubre se puede presentar demandas de inhabilitación a las candidaturas nacionales, en candidaturas de senadurías y diputaciones.

La sustitución de candidaturas por causa de inhabilitación por hechos sobrevinientes comprobados, fallecimiento, impedimento permanente o incapacidad total ante el TSE o Tribunales Electorales Departamentales será del 6 de septiembre y 16 de octubre.

MAS ESPERARÁ LA ETAPA DE IMPUGNACIONES

El Movimiento Al Socialismo (MAS) señaló que para posibles cambios en las candidaturas a diputados y senadores se esperará el período de impugnaciones que establece el calendario del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Se informó que recibieron 24 objeciones del TSE y 4 postulantes presentaron sus renuncias.

“En la medida que haya pruebas, comportamientos que no corresponden a un candidato, nosotros vamos a actuar en consecuencia” , informó el ministro de Comunicación, Manuel Canelas.

Militantes del MAS cuestionaron las candidaturas de Mario Silva, sindicado de malversar fondos de los choferes y de Jesús Vera, dirigente de la Fejuve paralela, que en determinadas oportunidades atentó contra La Paz. Asimismo, la candidata a primera senadora por La Paz, Virginia Velasco, renunció a su postulación.