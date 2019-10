Jornada electoral Óscar Ortiz y Rubén Costas, evasivos

El candidato del frente Bolivia Dice No (BDN), Óscar Ortiz, y el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, iniciaron la jornada electoral alrededor de las 7:00 participando en una misa realizada en la catedral cruceña. Luego, juntos fueron a sus respectivos recintos de votación: el colegio Boston, para Ortiz, y el Gabriel René Moreno, para Costas.

¿Respaldará la decisión del cabildo cruceño en caso de una hipotética victoria del MAS en la elección? Esa la pregunta que Costas y Ortiz evitaron responder ayer. “Nosotros vamos a hacer conocer nuestra posición en la noche cuando se conozcan los resultados”, respondió Ortiz.

“Yo veo que en este momento no vale decirlo, si estamos saliendo de la iglesia y pensamos en una jornada en paz – dijo, por su parte, Costas-. No tenemos que ser nosotros quienes estemos metiendo situaciones así que sean conflictivas. Tiene que transcurrir una jornada en la que yo no puedo referirme a temas políticos. En todo caso yo tuviera que hablar de mi candidato que para mí es lo más importante”. Luego, la autoridad señaló que se referiría al tema al final de la tarde.

El cabildo de la cruceñidad realizado el 4 de octubre acordó no reconocer al binomio masista en caso de que gane la elección. El presidente del Comité Cívico Cruceño, Fernando Camacho, consultó: “¿Juran por su patria y su fe, rebeldía y desconocimiento ante un posible fraudulento cuarto mandato del binomio dictatorial e ilegal, conformado por Evo Morales y Álvaro García Linera”. La multitud, compuesta según diversos cálculos por más de un millón de personas, respondió: “Sí, juramos”. Aquella movilización fue saludada y apoyada verbalmente por Ortiz y Costas.

En sus declaraciones el Gobernador de Santa Cruz también destacó que esta fue la última vez que emitió su voto en calidad de Gobernador, aunque evitó responder si se postularía a otros cargos políticos en el futuro.

“Es mi último voto como Gobernador, sin posibilidad de ‘rerereelección’ . Debemos darles paso a los jóvenes porque los ciclos se cumplen”, dijo.

CHI HYUN CHUNG, CONFIADO



Con un sonoro y sobrepronunciado ¡“Dios bendiga a Bolivia”!, donde la “D” se escuchó como “t”, Chi Hyun Chung, el polémico candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), votó ayer. El surcoreano nacionalizado boliviano sufragó en el colegio 7 de Septiembre de la zona del mismo nombre a las 10:00. Se trata de un barrio conocido por una notoria mayoría de vecinos que profesan la fe evangélica cristiana y una singular colonia de jóvenes brasileños.

La zona además alberga buena parte de las instalaciones de la Universidad Cristiana de Bolivia (Ucebol), de la cual Chi es uno de sus directores y accionistas.

Chi se mostró exultante. Volvió a denunciar que Comunidad Ciudadana y el Movimiento Al Socialismo representan opciones “sodomistas” y “pachamanistas”, respectivamente. Remarcó las bases innegociables de su postura: “Somos pro vida, pro familia, pro libre mercado y pro libertad de expresión y de tránsito”.

Consultado sobre eventuales futuros y peligrosos roces con “pachamamistas” y “sodomistas”, Chi respondió: “Simplemente clasificación. Aquí no hay persecución ni maltrato a nadie. Simplemente clasificamos y se acabó el problema”. Pese a su ubicación en las encuestas, se mostró seguro de un triunfo por más del 40 por ciento, “gracias a la ayuda de Dios”.

FÉLIX PATZI, DE MTS, PROTESTA



El candidato presidencial del Movimiento Tercer Sistema (MTS) y gobernador paceño Félix Patzi, antes de votar en Alto Irpavi, en La Paz, dijo que la habilitación de la empresa Viaciencia para hacer el conteo rápido de votos es otra muestra de falta de transparencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El candidato dijo que el TSE habilitó a Morales y García sin respetar la Constitución y los resultado del referéndum de 2016, además de otras arbitrariedades en la elección primaria. Agregó que el Tribunal no fue transparente en las primarias y después en su negativa a la difusión de encuestas que le daban a Evo Morales menos del 30 por ciento.

También denunció que el MTS enfrentó una dificultad porque no fue incluida en la papeleta de voto la fotografía de la candidata de la circunscripción 2 de Chuquisaca.

VÍCTOR H. CARDENAS, DE UCS, DESCONFIADO DE LOS RESULTADOS



En la cancha deportiva de Bella Vista, en la zona sur de La Paz, votó el candidato a la Presidencia por Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Víctor Hugo Cárdenas. El exvicepresidente llegó acompañado de familiares y militantes de su partido y advirtió que los resultados del proceso serán asumidos “sin ingenuidad”.

“Es una elección ilegal, inconstitucional y nada competitiva. Con propaganda hasta las últimas horas para el Gobierno y con la exigencia de silencio a las otras candidaturas. Que Dios ilumine al pueblo boliviano”, afirmó.

Asimismo, el candidato acusó al Tribunal Supremo Electoral de sabotear a sus postulantes por haber dispuesto cambios arbitrarios en las listas y papeletas de voto en cuatro circunscripciones de su fórmula.

RUTH NINA, DE PANBOL, VOTA EN QUILLACOLLO CON GORRA



La candidata a la presidencia del Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL), Ruth Nina, quien emitió su voto en la unidad educativa Arturo Quitón, en Quillacollo, lo hizo con su gorra en la que tenía una inscripción de la sigla de su partido.

La única postulante mujer apuntó que hubo desventaja y desigualdad entre las candidaturas. “Por qué se me juzga, en otros recintos los del MAS están con sus gorras, es porque soy mujer”, dijo la candidata arguyendo que tenía cicatrices que no quería exhibir.

“El pueblo boliviano está viendo, ya hay una prueba que ha habido papeletas marcadas para el Movimiento Al Socialismo (MAS) y a nivel nacional se va a mostrar ello. Le pido al pueblo boliviano que exijamos respeto”, comentó tras emitir su voto.

ISRAEL RODRÍGUEZ, DEL FPV, REALZA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA



El postulante del Frente Para la Victoria (FPV), Israel Rodríguez Calle, emitió su voto en el colegio Abaroa, en el centro histórico de Cochabamba, y destacó la participación de la población en esta jornada electoral, que ejercició su derecho al voto.

El candidato a la presidencia destacó que las elecciones fortalecen la democracia del país y con mayor razón en una elección en la que la dupla presidencial ha sido ilegalmente habilitada para participar en esta contienda electoral.

“Tenemos un centro de cómputo en Santa Cruz, allí haremos un control minucioso de la votación. Allí llegará el escaneo de actas”, comentó a los medios de prensa.

VIRGINIO LEMA, DEL MNR, EMITE SU VOTO CON FE EN LA DEMOCRACIA



El candidato del Movimiento Nacionalista (MNR), Virginio Lema, emitió su voto en la unidad educativa José Naval Monzón, de Tarija, donde dijo que sufraga desde hace 18 años y que ya es una tradición y no quiso cambiar de recinto.

“Vengo con mucha fe y esta elección será importante para la transformación de los bolivianos, necesitamos transformar nuestro país”, afirmó en un video en su cuenta de Facebook.

El postulante, que estuvo acompañado por sus seguidores, su esposa y su pequeño hijo, a su ingreso al recinto, fue aplaudido por la gente que estaba en los alrededores. “Adelante, Virginio. Vamos Virginio”, le dijeron entre aplausos.