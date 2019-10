Cochabamba radicaliza el paro indefinido y cabildo ratifica sus medidas

Cochabamba vivió ayer una jornada de paro contundente. Los bloqueos llegaron hasta la zona sur y fue en ese lugar donde hubo algunos enfrentamientos entre activistas y simpatizantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) que pedían pasar por el lugar, además de exigir que se retire el bloqueo.

Ambos grupos se apostaron frente a frente y en medio de gritos e insultos, en varios momentos casi llegan a las agresiones. Luego de varios amagues, se enfrentaron y el grupo de activistas persiguió a los jóvenes del MAS que huyeron del lugar. En medio del problema, los activistas detuvieron a uno de los jóvenes que cayó y lo agredieron, la oportuna intervención de algunas personas del lugar impidió que la agresión continúe.

Los ánimos estuvieron exaltados en varios momentos hasta que los afines al partido oficialista se retiraron del lugar.

El grupo de activistas, que había iniciado su bloqueo en la avenida Panamericana, avanzó hasta la avenida 6 de agosto e inició otros dos puntos de bloqueos en las calles aledañas.

En el sector no se presentó la Policía, sólo llegaron dos efectivos que recibieron información de la situación y luego se retiraron.

La ciudad vivió una tensa calma, tomando en cuenta que en algunos puntos de bloqueo no dejaron pasar ambulancias, policías, personal de prensa ni ciudadanos en bicicleta. Algunos bloqueadores fueron extremos en su medida, sobre todo en la avenida Rubén Darío y Guillermo Urquidi, por donde no dejaron pasar a nadie y no aceptaban ninguna solicitud.

En el centro de la ciudad, los universitarios se reunieron en la avenida Oquendo, donde instalaron varios bloqueos. Los estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) resolvieron que pedirán la renuncia del rector Juan Ríos, quien hizo conocer su apoyo al MAS de manera abierta.

Las principales avenidas y calles de Cochabamba estuvieron desiertas, mientras que en varias esquinas se pudo observar la presencia de ciudadanos que bloqueaban pero permitían el paso de motos y bicicletas, además respetaron el tránsito de las ambulancias y la Policía.

Los bloqueos se extendieron hasta la laguna Alalay por la zona este, la avenida 6 agosto y la avenida Aroma en el oeste.

Mientras que en el mercado La Cancha, sólo algunos puestos estuvieron abiertos, aunque la circulación por el sector tuvo cierta normalidad.

A esta situación se sumó que, en las primeras horas de la jornada, los productores de coca definieron el repliegue de sus bases a sus lugares de origen.

La ejecutiva de la Federación Trópico, Segundina Orellana, afirmó que hoy se realizará un ampliado de emergencia de la Coordinadora Departamental por el Cambio (Codecam) y se definirán las futuras acciones a tomar, pero que la vigilia que estaba en la plazuela Busch se retiró para evitar confrontaciones.

Resoluciones del Cabildo

El cabildo que se reunió en la plaza 14 de Septiembre definió que las medidas de presión continuarán en los siguientes días.

“La defensa de los derechos democráticos del pueblo boliviano, derrotar en las calles el fraude electoral. La movilización nacional debe profundizarse hasta expulsar a Evo Morales del poder. Por corruptos, vendepatrias y agentes de las transnacionales”, señalan los dos primeros puntos del cabildo que reunió a más de 5 mil personas.

Luego de la intervención de varios oradores, la población fue consultada por los miembros del Comité Cívico Popular que fue el ente responsable de encabezar esa movilización.

Asimismo, la defensa del litio y las áreas protegidas, además del pedido de salud gratuita y de calidad. A las demandas se sumó la solicitud de incorporar al sector médico en la Ley General del Trabajo, además de la defensa de la educación fiscal y la abrogatoria de la Ley 070 de reforma educativa.

Por otra parte, el cabildo que se realizó en el municipio de Punata y que fue convocado por el Comité Cívico local definió que la carretera hacia el valle alto y Santa Cruz será bloqueada desde el lunes.

Asimismo, la Coordinadora en la Defensa de la Democracia de Cochabamba anunció que se procederá a la toma pacífica y simbólica de las instituciones públicas.

Hoy se realizará una pausa en el paro indefinido de 8:00 a 12:00 para que la población pueda reabastecerse de insumos básicos.