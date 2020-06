Copa anuncia que promulgará la ley para realizar las elecciones el 6 de septiembre

La presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Eva Copa, dijo hoy que asumirá la responsabilidad de promulgar la ley de elecciones generales, que fija los comicios para el 6 de septiembre.

“Yo voy a asumir la promulgación, pues no soy la que se quiere prorrogar, no soy candidata y no estoy haciendo campaña con la pandemia”, dijo Copa.

Copa dijo que el Gobierno no cuenta con políticas integrales para enfrentar el coronavirus y ayudar a las familias, sobre todo, de escasos recursos.

“El Gobierno tiene que entender que hay una población que está sufriendo por el tema de la pandemia, la falta de empleo; no puede ser que en el Ministerio de Trabajo haya largas filas por los despidos que están habiendo en las diferentes entidades públicas, eso tiene que ver el Gobierno”, agregó.

Por su parte, la presidenta, Jeanine Áñez, pidió hace días postergar las elecciones unos dos meses más de lo previsto para evitar contagios de Covid-19 durante los comicios, después de solicitar a la Asamblea el informe científico y epidemiológico que se usó para definir la fecha de los comicios el 6 de septiembre.

El martes 9 de junio, la Cámara Alta sancionó la Ley 691 de modificación de la Ley 1297 de Postergación de las Elecciones Generales 2020, en la que se establece que los comicios generales se realizarán en un plazo máximo de 127 días computables a partir del 3 de mayo de 2020, es decir, hasta el domingo 6 de septiembre de este año, tal como lo planteó la propuesta del Tribunal Supremo Electoral (TSE).