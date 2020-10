ONU, UE y misiones respaldan decisión de retirar el Direpre

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) decidió ayer retirar el sistema de Difusión de Resultados Preliminares (Direpre) y señaló que los únicos resultados que se emitirán serán los del conteo oficial, esto para evitar que se genere incertidumbre en el cómputo de votos. Las misiones electorales internacionales, la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Iglesia católica y la Unión Europea (UE) respaldaron la decisión y pidieron a los actores políticos que se remitan al conteo oficial.

El presidente del TSE, Salvador Romero, explicó que en las últimas semanas se efectuaron las pruebas y los simulacros del sistema de Direpre y los resultados de las mismas no permiten tener la seguridad de la difusión completa de los datos que ofrezcan certidumbre al país.

“Es por eso que, con seriedad técnica y motivados por la responsabilidad con el país, el Tribunal Supremo Electoral ha decidido el retiro del sistema de Difusión de Resultados Preliminares de la jornada de votación, no deseamos generar incertidumbre en un clima de alta polarización política, de susceptibilidad y de desconfianza”, afirmó Romero.

La autoridad señaló que los resultados de la votación de los comicios de este domingo se fundarán “exclusivamente”, como señalan las normas, sobre el sistema de cómputo oficial que será transparente, seguro y verificable.

Romero explicó que el conteo oficial tiene siete elementos que garantizan la seguridad de sus resultados. El primero es que el conteo de votos está abierto a todos los ciudadanos; el segundo es que los ciudadanos pueden fotografiar el acta; el tercer elemento es que los delegados políticos en las mesas de sufragio tienen derecho a recibir una copia del acta; el cuarto es que el conteo de sufragios estará abierto para el control y supervisión de todos los actores.

El quinto elemento es que los resultados del sistema de cómputo se transmitirán desde las 18:00 de este domingo; el sexto punto es que los resultados del sistema del cómputo podrán verificarse acta por acta y mesa por mesa e incluirán la fotografía, el escaneado del acta y la transcripción de esa acta. Finalmente, la autoridad señaló que el séptimo elemento es que el sistema de cómputo se sostiene en una cadena de custodia que es segura y garantizará la llegada de todas las actas a los TED.

Sin embargo, admitió que el conteo oficial será “más lento” que el Direpre, pero será más seguro y dará mayor certidumbre.

“El domingo en la noche no vamos a tener el resultado oficial y final, eso nos va a tomar algunas horas adicionales. Es importante que la ciudadanía tenga paciencia porque el resultado va a ser confiable, un poco más lento, pero el país no puede arriesgarse a tener resultados que no le generen certezas”, aseguró Romero.

Las misiones de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) y la misión de expertos del Centro Carter consideraron que fue oportuna la decisión del TSE de cancelar el conteo rápido del Direpre, al no poder garantizar su funcionamiento óptimo.

A través de un comunicado conjunto, las tres misiones de observación electoral exhortaron a todos los actores políticos a que actúen con responsabilidad y eviten pronunciamientos anticipados.

“En este contexto, entendemos la determinación adoptada oportunamente como una medida que, de forma transparente, privilegia la certeza y busca evitar poner en riesgo la difusión correcta de los resultados”, señala parte del comunicado de las misiones.

“Exhortamos a todos los actores políticos a que actúen con responsabilidad y eviten pronunciamientos anticipados”, indicaron.

La Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), la ONU y la UE señalaron que “el TSE garantiza la difusión de resultados con certezas del sistema de cómputo oficial” y que “reafirmamos nuestro apoyo a la autoridad electoral y exhortamos a los actores políticos y a la ciudadanía a participar de la jornada electoral con confianza en la voluntad democrática expresada en las urnas y a aguardar con calma y serenidad los resultados del cómputo oficial”.

CC LAMENTA, PERO RESPALDA DECISIÓN

La alianza Comunidad Ciudadana se refirió a la suspensión del uso del Direpre y refirió que respalda esa decisión.

“Lamentamos las circunstancias que llevaron al TSE a dejar sin efecto la Difusión de Resultados Preliminares (Direpre), sin embargo, entendemos las razones por las que se tomó esa decisión, optando por la fiabilidad, certeza y seguridad de los resultados oficiales, que son los únicos que tienen valor legal”, señaló esta alianza, en un comunicado.

Asimismo, esta alianza señaló que “convocamos a la ciudadanía a esperar con tranquilidad y en paz el cómputo oficial que emitirá el TSE”.

CREEMOS Y EL MAS RECHAZAN DECISIÓN

La alianza Creemos, en un comunicado, rechazó la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de retirar el Direpre, porque “vulnera el principio de transparencia” y solicitaron que esa decisión sea reconsiderada.

En tanto, los legisladores del MAS, en otro comunicado, señalaron que la decisión del TSE genera incertidumbre y pidieron que el Órgano Electoral explique con detalles los motivos que le llevaron a tomar esa determinación. Ambos pidieron una elección transparente.

El TSE explicó que el Direpre no garantiza un volumen suficiente de datos como para dar certidumbre a las elecciones.

¿CÓMO FUNCIONA EL CONTEO OFICIAL DEL TSE?

El Sistema de Consolidación Oficial de Resultados de Cómputo (Scorc) tendrá toda la información oficial del conteo que se hará en cada Tribunal Electoral Departamental (TED) y que responde a un procedimiento de unos 10 pasos desde la entrega del sobre A al notario electoral.

El segundo paso es la verificación que el sistema Scorc esté en cero. Una vez en el TED, el sobre es registrado a través del código de barras, pero aún sin abrirse. Luego, personal específico abre y digitaliza el acta contenida en el sobre.

El responsable del área tecnológica del TED de Cochabamba, José Cáceres, explicó que se verificará el código QR del sobre y el acta; ambos deben ser iguales.



“No puede estar un acta en un sobre diferente”, precisó.

Como siguiente paso, el acta pasará a la primera transcripción de resultados. Luego a la segunda y el sistema cotejará ambas.

Una vez que se verifique la coincidencia de las actas, el documento pasará a Sala Plena para ser puesto en consideración de los vocales del TED.

Si en la verificación de coincidencias, entre las transcripciones, se halla alguna incongruencia, el acta pasará al módulo de verificación para que se resuelvan los errores.

“Estas actas pasarán de forma aleatoria por las manos de los técnicos, puede tocarle a uno como a otro. No habrá forma de que esto se direccione”, agregó Cáceres.



Finalmente, el acta se subirá en la nube como aprobada y, desde ese momento, pasará a tuición del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la verificación a nivel nacional.

Los resultados de las actas aprobadas se publicarán en el portal web de resultados oficiales: computo.oep.org.bo. También se encontrarán las fotos de cada acta, el acta escaneada y la transcripción de los datos. El TSE garantizó la transparencia de este sistema.