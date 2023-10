Morales dice que la gestión de Lucho "está hundiendo al país" en materia económica

El expresidente Evo Morales aseguró este domingo que la gestión de Luis Arce "está hundiendo al país" económicamente por el déficit en la balanza comercial, el incremento de la deuda externa e interna y porque el país no tiene plata ni para pagar a las empresas importadoras de combustible.



"Esa es la realidad y eso es lo que está pasando en este momento. Las mentiras no duran y dejan mucho que desear", declaró en su programa dominical, asegurando que el país está volviendo a los tiempos de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa, cuando la administración estatal dependía de los préstamos internacionales.



Morales lamentó que el gobierno heche la culpa a los senadores radicales por no haber aprobado la contratación de créditos internacionales y no tome en cuenta que, según publicaciones de prensa, la deuda interna ya crece a un ritmo de 11 millones de dólares por día, lo que incide en la baja calificación de riesgo país.



Puso énfasis en la exportación de hidrocarburos y señaló que el mejor año fue el 2015 y 2016. El 2019 había un ingreso de 1.228 millones de dólares; el 2021 el país tuvo 89 millones de dólares y el 2022 el resultado fue menos 456 millones y este año subió a menos 800 millones de dólares, manifestó.



Recordó que el 2019, el país tenía una capacidad de producción de 61 millones de metros cúbicos/día, luego bajó a 47 millones, "hoy dicen que está en 37 millones y no quieren dar información", comentó.



Con datos de los transportistas, señaló que hay escasez de diésel porque el gobierno no tiene dinero para pagar a las empresas importadoras del combustible, motivo por el cual en las últimas horas se han formado largas filas en los surtidores. Incluso dijo que él cambiará de movilidad a una que funciones con gasolina porque no hay diésel.



Dijo que advirtió de manera personal al presidente Luis Arce de la situación económica que se avecina y le sugirió diseñar un plan de emergencia para no llegar al 2025 con una producción de 30 millones de metros cúbicos por día.



También planteó al gobierno convocar a una cumbre nacional para enfrentar de manera conjunta la crisis económica, pero el gobierno lo descartó aduciendo que la economía está bien.