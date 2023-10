Lima: “A Evo solamente le interesa Evo Morales"

El ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó este jueves que a Evo Morales, jefe nacional del MAS, "solo le interesa Evo Morales" y evitó así referirse a los procesos que anunció contra el expresidente por difamación.

Lima fue consultado por la prensa sobre el estado del proceso que anunció contra Morales por haber dicho que el ministro tuvo contratos millonarios con el Estado, además de otras acusaciones contra el Gobierno.

“Son temas de ámbito privado que no me voy a referir. Es una de las ocurrencias más del señor Evo Morales que definitivamente cada vez nos sorprende con afirmaciones que no corresponden a la realidad”, dijo.

En conferencia de prensa, Lima sostuvo además que “Evo Morales, y lo sabe el pueblo boliviano, solamente le interesa Evo Morales” y que la situación del país tiene que ver con otros factores que son de interés público, y no lo que refleja el líder del MAS.

“Necesitamos disminuir la cantidad de víctimas que no tienen justicia y tenemos que trabajar en mejorar toda la administración de justicia. Ya hablar de temas que el pueblo conoce se caracteriza por no decir la verdad, por mantener y organizar mentiras, por pensar solo en sí mismo, no son parte de la agenda pública. Nosotros hemos superado esa etapa y estamos en otro ámbito”, sostuvo Lima.