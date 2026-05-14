Iglesia católica pide dialogar a movilizados

La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) pidió este jueves a las autoridades, dirigentes y sectores movilizados priorizar el diálogo, la vida y el encuentro frente a la situación de conflicto que afecta a distintas regiones del país, mediante un comunicado difundido a nivel nacional.

Los obispos católicos expresaron su preocupación por las dificultades que enfrentan muchas familias para movilizarse y abastecerse de alimentos, medicamentos y combustibles, y señalaron que ninguna reivindicación, por más justa que sea, debe agravar las tensiones ni aumentar el sufrimiento de la población.

“Pedimos a las autoridades, dirigentes y sectores movilizados abrir espacios reales de diálogo y evitar que la tensión continúe creciendo”, señala el comunicado, que además plantea establecer pausas humanitarias que garanticen el paso de ambulancias, transporte público, alimentos, medicamentos, combustibles y personas que necesiten atención urgente”, reza un comunicado de la CEB.

Asimismo, la Iglesia católica de Bolivia reiteró su disposición de acompañar y facilitar espacios de encuentro, si las partes así lo consideran necesario, con el objetivo de contribuir a la paz social y al bienestar de todos los bolivianos.

También hizo un llamado a deponer intereses políticos, personales o sectoriales para buscar puntos de concertación y priorizar la protección de los más vulnerables.

“Todavía es posible encontrar caminos de entendimiento. Bolivia necesita serenidad, responsabilidad y voluntad de diálogo para superar este momento sin seguir afectando a la población”, subraya el comunicado.

Los obispos invitaron a los fieles a elevar oraciones por la paz en el país y solicitaron la intercesión de la Virgen María Reina de la Paz para Bolivia en estos momentos de sufrimiento.