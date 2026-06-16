Gobierno a la COB: “Los esperamos a las 9 de la mañana”

El Gobierno convocó a la Central Obrera Boliviana (COB) a una mesa de diálogo este miércoles a las 9:00 y pidió que se generen de manera inmediata las condiciones necesarias para atender la emergencia sanitaria y de abastecimiento que afecta a varias regiones del país.

"Por eso, definitivamente celebramos la posibilidad de que se pueda y se tenga que dialogar. Los esperamos mañana a las 9 de la mañana en la Casa Grande para iniciar esta mesa de diálogo y de concertación. (...) Le tomamos la palabra (al líder de la COB) que de manera inmediata se pacifique el país, que de manera inmediata se creen las condiciones para que el pueblo boliviano deje de pasar esta situación", afirmó el vocero presidencial, José Luis Gálvez.

El funcionario sostuvo que la pacificación debe permitir el ingreso de alimentos, medicamentos, oxígeno y combustible a las ciudades. Además, señaló que no existe justificación para que la población continúe afectada por los bloqueos y sus consecuencias.

La “conminatoria”

La invitación se produce después de que la COB presentara su “conminatoria y planteamiento para la pacificación y recuperación del país”, documento compuesto por ocho ejes temáticos que incluyen demandas relacionadas con derechos humanos, economía, empresas públicas, hidrocarburos, seguridad social y medio ambiente.

Entre los principales planteamientos, la organización exige garantías para la protesta social, el rechazo a privatizaciones de empresas estratégicas, la consulta previa a organizaciones sociales antes de aprobar determinadas medidas y acciones para contener el alza de precios y preservar el empleo.

El documento no incluye el pedido de renuncia del presidente Rodrigo Paz, y el ejecutivo de la COB, Mario Argollo, advirtió que las movilizaciones podrían masificarse si no existe una respuesta inmediata del Gobierno. Desde el Ejecutivo señalaron que los planteamientos serán abordados en la mesa de diálogo dentro del marco de la Constitución y las leyes.