Chofer afectado por 51 días de bloqueos relata penurias: “Estuvimos a base de pan y agua”

Tras 51 días de permanecer varado en carretera a causa de los bloqueos, el transportista Emiliano Veizaga logró retomar este sábado su viaje hacia la ciudad de La Paz y relató las dificultades que enfrentó junto a otros choferes durante su permanencia en la ruta.

Veizaga explicó que partió desde Santa Cruz transportando maquinaria con destino a La Paz, pero su recorrido fue interrumpido en la zona de Panduro, en la carretera Oruro–La Paz, donde permaneció bloqueado por varias semanas.

“En Panduro no hay comida, qué triste. A veces estuvimos a base de pan y refresco, al último ya no había ni refresco, solo pan con agua”, relató el transportista en contacto con Bolivia TV.

El chofer señaló que permaneció aproximadamente un mes y tres semanas en el sector, donde debió enfrentar la falta de alimentos y condiciones adversas debido a la ausencia de servicios en la zona.

Veizaga contó que, tras el desbloqueo de la ruta, logró reanudar su viaje y expresó su alivio al volver a circular hacia su destino final. Desde la localidad de San Antonio, envió además un saludo a sus colegas transportistas que atravesaron la misma situación.

Asimismo, lamentó la prolongación del conflicto y las afectaciones que este generó al sector del transporte pesado durante más de siete semanas.

“Lamentamos que el conflicto se haya extendido por tantos días sin ninguna solución”, añadió.

Al igual que Veizaga, otros transportistas retomaron este sábado sus viajes hacia la ciudad de La Paz, luego de los operativos de desbloqueo ejecutados por efectivos policiales y militares en la carretera La Paz–Oruro, con el objetivo de restablecer la transitabilidad y garantizar el abastecimiento en el país.