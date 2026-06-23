Terminales de buses reanudan las salidas al interior y exterior del país

País
ABI
Publicado el 23/06/2026 a las 11h56
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Las terminales de buses a nivel nacional retoman de a poco la normalidad y salidas a diferentes rutas del país y del exterior luego del desbloqueo y limpieza de las carreteras tras 51 días de movilizaciones.

La Terminal de Buses de La Paz informó este martes que las salidas a los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz ya se encuentran habilitadas, de acuerdo al reporte emitido por Tránsito. También están habilitadas las salidas a Oruro, Sucre, Potosí, Villazón, Uyuni, Llallagua, Tarija y rutas internacionales.

En la Terminal Minasa de La Paz (ubicado en la zona de Villa Fátima) las salidas hacia la provincia Sud Yungas y Nor Yungas son normales, ya que no existen puntos de bloqueo.

En la Terminal Metropolitana de El Alto se habilitaron las salidas a Oruro, Potosí, Tarija, Sucre, Potosí, Tupiza, Villazón, Cochabamba y las internacionales hacia Arica, Iquique y Buenos Aires; sin embargo, las salidas a Santa Cruz continúan suspendidas.

La Terminal de Buses de Cochabamba, mediante el Comunicado Nº 010, indicó que las salidas hacia el occidente se normalizan al igual que al oriente, pero pidieron a la población tener cuidado por la existencia de piedras y escombros. Las salidas a Sucre son también normales.

La Terminal Bimodal en Santa Cruz normalizó las salidas de buses hacia San Julián y Yapacaní donde se registraban puntos de bloqueo; sin embargo, funcionarios de las flotas están al pendiente de los trabajos de limpieza por la carreteras nueva y antigua hacia Cochabamba para poder ofrecer los pasajes.

En Potosí, de acuerdo al último comunicado emitido, los destinos donde se normalizaron las salidas al tener las vías expeditas son: Santa Cruz, Oruro, Tarija, La Paz, Villazón, Sucre, Llallagua y Cochabamba por Sucre.

La Estación de Autobuses Oruro oficializó este martes que están habilitadas en su totalidad las salidas nacionales e internacionales.

De acuerdo a un reporte de El País, en Tarija, las empresas de transporte que operan desde la Terminal de Buses reanudaron las salidas hacia el interior del país, principalmente al departamento de La Paz.

En el caso de Sucre, todos los destinos están habilitados en la terminal de buses, reportó Encuentro Radio.

En tanto, las empresas de transporte de la Terminal de Buses de Beni reanudaron también la venta de pasajes con normalidad, según el reporte de Bolivia Tv. Mientras que el panorama en la Terminal de Buses de Pando es regular.

Pese a la liberación de las vías y la limpieza que aún continúa, las autoridades recomendaron a la población y empresas operadoras circular con precaución y mantenerse atentos a los informes oficiales.

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