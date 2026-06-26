Abren convocatoria para 4.500 becas de inglés: ¿Cómo postular?

País
Redacción Central
Publicado el 26/06/2026 a las 15h49
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El Ministerio de Educación, en coordinación con la Embajada de Estados Unidos de América, lanzó la convocatoria 2026 del programa “Inglés para Todos”, que ofrecerá 4.500 becas virtuales para bachilleres destacados de colegios fiscales y de convenio. La iniciativa está dirigida a jóvenes de entre 18 y 25 años que se hayan graduado entre 2019 y 2025. Las postulaciones estarán abiertas del 25 de junio al 7 de julio a través del portal web del Ministerio de Educación (www.minedu.gob.bo), y las clases comenzarán el 10 de agosto.

“El inglés transforma realidades y abre puertas en un mundo interconectado. Nos enorgullece aliarnos con el Ministerio de Educación para potenciar la competitividad de los profesionales bolivianos a través de este programa”, afirmó la agregada cultural de la Embajada de Estados Unidos, Robyn Remeika.  

El programa tiene como objetivo fortalecer las competencias lingüísticas de los participantes y ampliar sus oportunidades de acceso a estudios superiores, intercambios académicos y empleos en un mercado laboral cada vez más globalizado. Al finalizar la capacitación, los estudiantes recibirán una certificación oficial respaldada por ambas instituciones.

Entre los requisitos para postular se encuentran: residir en Bolivia, contar con acceso a internet mediante una computadora o teléfono inteligente y disponer de Ciudadanía Digital, registro indispensable para completar el proceso de inscripción. La nómina de seleccionados será publicada el 27 de julio. Las clases se desarrollarán en modalidad virtual tres veces por semana, los lunes, miércoles y viernes, de 19:00 a 21:00, con una carga académica de seis horas semanales.

Uno de los aspectos destacados del programa es su equipo docente, conformado por estudiantes de último año de las carreras de Idiomas de siete universidades públicas del país: la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), la Universidad Pública de El Alto (UPEA), la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF), la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca (USFX) y la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS). Los futuros instructores recibieron capacitación especializada impartida por expertos virtuales del Departamento de Estado de Estados Unidos de América. Además, el proceso formativo contará con materiales didácticos exclusivos, diseñados y adaptados al contexto boliviano.

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