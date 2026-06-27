Campaña recolecta ayuda humanitaria para Venezuela

La comunidad venezolana en Bolivia, a la cabeza de la Fundación Equipo Solidario, inició una campaña de recolección de ayuda humanitaria, en centros de acopio en Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y La Paz, para las familias afectadas por los terremotos registrados en Venezuela.

“En este momento lo que necesitamos es la parte de medicina, viendo hoy los comunicados de los doctores que están trabajando totalmente con la mano y con la gracia de Dios, rescatando vida, pero necesitamos más insumos”, pidió a la población boliviana uno de los voluntarios de esta fundación en la ciudad de La Paz, Eliel Blanco, en contacto con Bolivia Tv.

La iniciativa permitió la habilitación de centros de acopio en Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y La Paz con el objetivo de recibir toda la ayuda posible en alimentos, medicamentos e insumos de primera necesidad que serán enviados a los damnificados en Venezuela.

“Todo lo vamos a reunir de La Paz, igualmente los otros departamentos, lo vamos a enviar directamente a Santa Cruz y el otro equipo se encargará de enviarlo con la ayuda humanitaria de Bolivia”, explicó Blanco.

Entre los insumos más requeridos están los medicamentos, material médico (guantes quirúrgicos, gasas, algodón, entre otros), pañales para niños y adultos, toallas sanitarias, alimentos enlatados, ropa y otros productos de primera necesidad no perecederos.

La ubicación del punto de acopio en La Paz de la Fundación Equipo Solidario está en la zona Sur, Calle 25 de Los Pinos, Pasaje A.

En Santa Cruz, la sede principal, está en la avenida Suárez Arana Nª 604, a dos cuadras del segundo anillo en un antiguo colegio con rejas azules.

Para mayor información de donaciones en los otros departamentos, puede comunicarse con el número de celular de la presidenta de esta fundación, Omayrú Hernández, al 62177790.