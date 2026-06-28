Policía cumple 200 años con avances, pero sin su transformación plena

País
Redacción Central
Publicado el 28/06/2026 a las 7h17
ESCUCHA LA NOTICIA

La Policía Boliviana cumplió la semana pasada 200 años de creación en medio de elogios por el papel que desempeñó en los más de 50 días de conflicto. Sin  embargo, siguen pendientes varios tema relacionados con su reestructuración, modernización, presupuesto, mejora salarial y depuración dentro la institución verde olivo.

A lo largo de su historia, y en especial en este primer cuarto de siglo, la Policía ha sido objeto de varios planes, especialmente para combatir la corrupción de una parte de su personal; sin embargo, hasta el momento esos proyectos sólo se  consolidaron parcialmente.

La Policía Boliviana es la principal fuerza de seguridad del Estado. Fue creada el 24 de junio de 1826 mediante una ley reglamentaria dictada por el Mariscal Antonio José de Sucre. Tiene la misión de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, mediante el cumplimiento de las leyes en el territorio nacional. 

La semana pasada la “institución verde olivo” celebró su bicentenario tras salir de casi dos meses de conflicto en el que jugó un papel fundamental en la preservación del orden público.

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, destacó en los actos de aniversario del pasado 24 de junio, la vocación de servicio al país de la Policía. “De forma planificada logran (los policías) poner en orden a la patria sin generar sufrimiento, sino estableciendo una conducta impecable”, destacó el jefe de Estado.

El comandante de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, añadió en esa ocasión que los miembros de esta institución “merecen un homenaje, un aplauso y reconocimiento por el trabajo que están realizando en este momento”.

En tanto, el vicepresidente Edmand Lara anunció que presentará el proyecto de Ley de Revalorización Salarial Integral, Reconocimiento Académico y Dignificación Laboral y Jubilatoria, en favor de los efectivos policiales. 

Al margen de los elogios y de los avances en la Policía Boliviana, al menos ocho planes para su reestructuración desde 1999 no lograron transformar a la institución.

Varios planes 

Durante el segundo mandato de Hugo Banzer Suárez y la gestión de Jorge Quiroga (1999-2003) se promovieron medidas de modernización administrativa y profesionalización policial con el objetivo de mejorar la formación académica, introducir sistemas de evaluación de desempeño, fortalecer las inspectorías internas y desarrollar mecanismos de transparencia. No obstante, los cambios se limitaron principalmente al plano normativo y administrativo, sin modificar la estructura de mando ni el sistema de ascensos.

Crisis de 2003

Tras la crisis política de octubre de 2003 y el deterioro de la imagen institucional de la Policía, el gobierno de Carlos Mesa Gisbert abrió un debate sobre una reforma integral. Entre las propuestas figuraban despolitizar la institución, crear mecanismos externos de control ciudadano, revisar el sistema disciplinario y mejorar salarios y condiciones laborales. La crisis política que desembocó en la renuncia de Mesa impidió avanzar en la implementación.

Cambios con Evo

Con la llegada al poder de Evo Morales Ayma se impulsó el modelo de Policía Comunitaria(2006-2010)

El planteamiento buscaba acercar a los efectivos a las juntas vecinales, reducir prácticas extorsivas, generar mayor confianza ciudadana y reorientar doctrinas de seguridad. 

Sin embargo, el modelo quedó circunscrito a experiencias piloto y no produjo modificaciones estructurales en la cultura organizacional policial.

Protesta en 2012

El motín policial de junio de 2012 marcó otro punto de inflexión y los propios uniformados reclamaron en esa ocasión incremento salarial, eliminación de privilegios jerárquicos, reforma disciplinaria y mejores mecanismos de ascenso. 

El gobierno respondió con medidas parciales, pero no se produjo una reestructuración institucional integral.

Tras el denominado caso de la red de extorsión (2012-2014) que involucró a funcionarios estatales y policías, surgieron nuevas propuestas orientadas para fortalecer la inspectoría general, crear unidades anticorrupción, mejorar los controles patrimoniales y sistematizar denuncias ciudadanas.  Los avances fueron limitados debido a la persistencia de mecanismos corporativos de protección interna.

Crisis de 2019

La actuación policial durante la crisis de 2019 volvió a colocar sobre la mesa la discusión sobre una reforma profunda y se planteó revisar la doctrina institucional, redefinir la dependencia política respecto al Ministerio de Gobierno,  fortalecer la carrera policial basada en méritos y crear órganos independientes de supervisión. 

Las iniciativas no llegaron a convertirse en una política pública de largo plazo.

Intención de Arce

En 2022, luego de varios escándalos relacionados con narcotráfico y corrupción, el entonces ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo,  anunció un proceso de reestructuración interna que incluía rotación de mandos, procesos disciplinarios, revisión de unidades especializadas y medidas de transparencia institucional. 

Sin embargo la Policía había desarrollado una capacidad corporativa que dificulta cualquier reforma sin un fuerte respaldo político. 

Era Rodrigo Paz 

Finalmente, en febrero de 2026 el Comando General presentó un nuevo Plan de Modernización de la Policía Boliviana, coincidiendo con el bicentenario institucional con cinco ejes: Digitalización de procesos, reestructuración de áreas investigativas, modernización tecnológica, medidas específicas frente a hechos de concusión y recuperación de la confianza ciudadana. 

También este año se puso en marcha un Sistema Informático de Gestión de Denuncias por presuntos hechos de corrupción.

Corrupción policial

Un aspecto que daña y afecta negativamente a la Policía Boliviana desde hace varias décadas es el fenómeno de la corrupción interna. 

En los últimos meses  varios policías han estado involucrados en hechos delictivos principalmente relacionados con el narcotráfico.

Uno de estos casos es el denominado narcomaletas y al menos existen dos efectivos acusados de, supuestamente, ocultar información.  

Otro hecho que involucró a policías es la desaparición, robo o presunta sustitución de 120 kilos de droga que estaban bajo custodia policial.Un caso recurrente denominado “volteo de droga”. El caso aún continúa en proceso de investigación en la justicia ordinaria.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Convocatoria UCB
2
Policía cumple 200 años con avances, pero sin su transformación plena
3
El lunes, Bolivia aplicará un régimen de cambio flexible del dólar a Bs 9,73
4
Ley 1733: tributos multas e intereses quedan atrás para miles de personas
5
Venezuela busca a sobrevivientes de terremotos y muertos suben a 1.430

Lo más compartido

1
Anapo exige desalojo inmediato y aprehensión de avasalladores en predio de Santa Rita
2
Ministro de Economía descarta cambios con el dólar flexible
3
Perú: Keiko Fujimori recibirá credenciales el 15 de julio
4
Chef boliviano – alemán obtiene la primera estrella Michelin con Teko, un restaurante de cocina fusión
5
Trasladan a Tatiana Marset desde Palmasola a una clínica con fuerte resguardo policial

Más en País

27/06/2026
Campaña recolecta ayuda humanitaria para Venezuela
La comunidad venezolana en Bolivia, a la cabeza de la Fundación Equipo Solidario, inició una campaña de recolección de ayuda humanitaria, en centros de acopio...
Ver más
27/06/2026
Tatiana Marset regresa a Palmasola tras valoración médica en una clínica
La directora departamental de Régimen Penitenciario de Santa Cruz, Marinela Orihuela Gonzales informó que Tatiana Marset, hermana del capo uruguayo Sebastián...
Ver más
Cívicos cruceños junto a los ministros Ernesto Justiniano (Defensa) y Marco Oviedo (Gobierno), se reunieron para anlaizar la afectación y daños ocasionados por el conflicto. A casi una semana de que...
Ver más
27/06/2026
Cívicos se reúnen con ministros y piden sancionar a bloqueadores: “No pueden quedar en la impunidad”
El presidente de YPFB explica que “después de 55 días de un bloqueo que nos ha paralizado toda la logística, volverla a activar demora un tiempo”.
Ver más
26/06/2026
Daroca pide “un poquito de paciencia” por filas para combustible
El Ministerio de Educación, en coordinación con la Embajada de Estados Unidos de América, lanzó la convocatoria 2026 del programa “Inglés para Todos”, que ofrecerá 4.500 becas virtuales para...
Ver más
26/06/2026
Abren convocatoria para 4.500 becas de inglés: ¿Cómo postular?
Alrededor de las 12.30 de este viernes, llegó desde Miami un avión de ABSA Cargo, filial del grupo LATAM, al Aeropuerto Internacional Viru Viru en Santa Cruz. Con el inicio de esa operación, Bolivia...
Ver más
26/06/2026
Obras Públicas confirma que una cuarta aerolínea de carga ingresa a Bolivia
En Portada
28/06/2026 Economía
El lunes, Bolivia aplicará un régimen de cambio flexible del dólar a Bs 9,73
Bolivia comenzará a aplicar el nuevo régimen cambiario del dólar para la moneda boliviana a partir del lunes 29 de junio, con un tipo de cambio de Bs 9,73, que...
vista
28/06/2026 País
Policía cumple 200 años con avances, pero sin su transformación plena
La Policía Boliviana cumplió la semana pasada 200 años de creación en medio de elogios por el papel que desempeñó en los más de 50 días de conflicto. Sin...
vista
28/06/2026 Mundo
El papa a Venezuela: rezo por los fallecidos, gratitud a los socorristas
Al término del Ángelus, León XIV reiteró su cercanía al país afectado por dos violentos terremotos que ha causado, hasta ahora, más de 1400 víctimas.
vista
28/06/2026 País
Policía cumple 200 años con avances, pero sin su transformación plena
La Policía Boliviana cumplió la semana pasada 200 años de creación en medio de elogios por el papel que desempeñó en los más de 50 días de conflicto. Sin...
vista
28/06/2026 Economía
Ley 1733: tributos multas e intereses quedan atrás para miles de personas
Con un mensaje contundente, el gerente general del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Albar Derpic, visitó Los Tiempos para explicar los alcances de...
vista
28/06/2026 Mundo
Venezuela busca a sobrevivientes de terremotos y muertos suben a 1.430
A tres días después de que dos terremotos históricos sacudieran Venezuela, los hospitales y las morgues de Caracas y La Guaira se vieron desbordados por...
vista
Actualidad
Con un mensaje contundente, el gerente general del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Albar Derpic, visitó...
Ver más
28/06/2026 Economía
Ley 1733: tributos multas e intereses quedan atrás para miles de personas
Al término del Ángelus, León XIV reiteró su cercanía al país afectado por dos violentos terremotos que ha causado,...
Ver más
28/06/2026 Mundo
El papa a Venezuela: rezo por los fallecidos, gratitud a los socorristas
Tres cisternas fueron secuestradas y se aprehendió a un chofer y a la administradora de un surtidor en el municipio...
Ver más
28/06/2026 Seguridad
Policía desarticula red de desvío de diésel en Cotoca
La Alcaldía de Cochabamba intensificó los controles contra la venta ilegal de animales con un operativo...
Ver más
28/06/2026 Cochabamba
Operativo en La Pampa rescata cachorros y aves
Deportes
La debutante aprovecha la victoria de España para pasar como segunda del Grupo H pese a empatar sin goles ante una poco...
Ver más
26/06/2026 Fútbol Int.
Cabo Verde sigue soñando
La selección española avanzó como primera a dieciseisavos y eliminó (0-1) a una 'charrúa' que vendió cara su piel.
Ver más
26/06/2026 Fútbol Int.
Uruguay pierde la guerra con España
El futbol venezolano atraviesa una fuerte incertidumbre debido a que los fuertes terremotos que sacudieron al país han...
Ver más
25/06/2026 Fútbol
Siete futbolistas de la sub-20 de Venezuela se encuentran desaparecidos
El Mundial fue escenario de múltiples hazañas, pero para Lionel Messi se convirtió en una cuenta pendiente hasta lo que...
Ver más
22/06/2026 Fútbol Int.
Messi hace historia: marcó dos goles y se convirtió en el máximo goleador de los mundiales
Tendencias
El boliviano Hans Lange Rodríguez, dueño y cocinero de Teko, un restaurante de cocina de autor que fusiona los sabores...
Ver más
26/06/2026 Cocina
Teko, el primer restaurante con raíces bolivianas que consiguió una estrella Michelin
Bolivia acaba de actualizar uno de los documentos científicos más importantes para entender la riqueza de su...
Ver más
26/06/2026 Medio Ambiente
Bolivia alcanza 408 especies de mamíferos y 21 no existen en otro lugar
¿Qué le sigue al hito de la tecnología 5G y las preocupaciones con que se le asociaba? Al menos en la denominación, no...
Ver más
24/06/2026 Tecnología
Antenas 6G podrán “vernos”: qué hacer para que no nos espíen
Doble Click
Dos corderos es un largometraje boliviano en desarrollo dirigido por Sebastián Fernández y producido por Mariana...
Ver más
28/06/2026 Cine
Proyecto “Dos corderos” es seleccionado para las Becas Ibermedia ECM+LAB
Este julio viene con grandes estrenos cinematográficos en el mundo y, por supuesto, también en Bolivia.
Ver más
28/06/2026 Cine
Se vienen La Odisea y otros estrenos “de película” en este semestre de 2026
La gastronomía boliviana hace historia y logra su primera estrella Michelin. En un restaurante de cocina de autor, el...
Ver más
27/06/2026 Vida
Chef boliviano – alemán obtiene la primera estrella Michelin con Teko, un restaurante de cocina fusión
El Ballet Folklórico de La Paz (Bafopaz) pone en alto el nombre de Bolivia en importantes festivales de folklore que se...
Ver más
26/06/2026 Cultura
Bafopaz cautiva con su coreografía al público europeo