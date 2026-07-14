Senamhi prevé sequía para fin de año en el occidente y sugiere tomar recaudos con el agua

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) prevé un incremento de las condiciones de sequía en el occidente del país para octubre y noviembre, y con mayor intensidad a finales de año.

La información fue proporcionada por la pronosticadora del Senamhi, Verónica Quisbert, quien explicó las consecuencias previstas del fenómeno de El Niño en el país.

La especialista explicó que actualmente el fenómeno se encuentra en una fase de El Niño moderado, pero las proyecciones apuntan a que hacia finales de año los valores podrían generar un evento fuerte.

"Esto significa que podríamos registrar mayor porcentaje de sequías, ausencia de precipitaciones en todo lo que es el sector del occidente", señaló Quisbert.

Añadió que, en contraste, para el oriente se prevén temperaturas más elevadas y una mayor probabilidad de precipitaciones en la región amazónica.

Ante este escenario, la funcionaria recomendó a los sectores agrícola y pecuario adoptar medidas preventivas, especialmente en el occidente, para reducir el impacto de un eventual déficit de lluvias.

Entre las acciones sugeridas mencionó la cosecha de agua para garantizar la producción agropecuaria y evitar daños en los cultivos y afectaciones a la producción de alimentos.

Quisbert indicó además que el Senamhi realiza un monitoreo permanente del comportamiento del fenómeno y que, de mantenerse la tendencia observada, El Niño persistirá durante el resto del año.

Según las proyecciones de la entidad, el evento podría comenzar a debilitarse entre febrero y marzo de la próxima gestión.