Desde Libre plantean modificar la ley 260 y designar un Fiscal Interventor

Desde Libre, la diputada Lissa Claros propuso modificar la ley 260 del Ministerio Público y designar un "Fiscal Interventor", por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), ante la aprehensión del fiscal general Roger Mariaca. Este fiscal asumiría por 90 días hasta una nueva elección.

"Si hay consenso podemos avanzar por esta vía, de tener un fiscal interventor de manera independiente que sea designado también por la Asamblea Legislativa por más de dos tercios (...) primero tendríamos que trabajar en la modificación de la 260 para poder aplicar esta figura", expuso Claros.

Basándose en la Constitución, dijo que, en caso de que no haya un Fiscal, se hace una convocatoria en un plazo de 90 días, lapso en el que trabajaría el Fiscal Interventor. Aunque, dijo que primero se debe determinar la figura jurídica del fiscal Mariaca sobre si el apartamento de sus funciones será o no definitiva.

"Se trataría de una figura más neutra, una figura que tendría que exigir una modificación de la ley 260 para tener un ente neutro que pueda dar un direccionamiento en este momento al Ministerio Público", mencionó.