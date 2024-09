Mujer apuñala y causa la muerte de su pareja

Una mujer apuñaló dos veces en el pecho a su concubino y le provocó la muerte el pasado fin de semana en Cerro Verde, en la zona sur de Cochabamba. Al momento de ingresar a su audiencia cautelar, la imputada dijo que su reacción fue en defensa propia.

“Me ha pegado y yo sólo me he defendido, me estaba ahorcando. Era agresivo, ya estuvo en la cárcel por violencia familiar”, contó la mujer de 20 años de nombre Emily A.

Los familiares del fallecido identificado como Eduardo Ramos, de 28 años, exigieron para la autora del delito la máxima pena. “Pedimos 30 años de cárcel. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a un joven”, dijo la madre de la víctima.

Según la directora de Género Generacional de la Alcaldía, Tatiana Herrera, el occiso tenía antecedentes por violencia familiar.

“En esta pareja ya existían antecedentes violentos. El día del hecho, el hombre llegó herido al hospital Harry Williams, de donde fue trasladado al Hospital del Norte, y ahí lamentablemente llegó a fallecer (…). No estamos justificando el hecho, pero la mujer ya había presentado dos denuncias anteriores por violencia que llegaron a la vía penal”, dijo Herrera.

La pareja tiene dos hijos, una niña de cuatro años y un niño de un año, quienes presenciaron la pelea.

Según Herrera, las dos familias, tanto la del padre como la de la madre, están pidiendo la guarda de los hijos.

“Será el juzgado el que determine quién se queda al cuidado”, indicó Herrera.