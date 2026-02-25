Hallan $us 100 mil falsos y detienen a una mujer durante control policial

Bolivia TV

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) secuestró 100.000 dólares falsificados durante un operativo de control realizado en el municipio de Sacaba.

Según el informe preliminar, un vehículo intentó evadir el punto de control, lo que alertó a los efectivos policiales. Tras interceptarlo, los uniformados hallaron en su interior una caja de zapatos que contenía el dinero falsificado.

Por este hecho, una mujer de 54 años fue aprehendida y el caso ya es investigado por el Ministerio Público.