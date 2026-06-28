Policía desarticula red de desvío de diésel en Cotoca

Seguridad
AGENCIAS
Publicado el 28/06/2026 a las 12h25
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Tres cisternas fueron secuestradas y se aprehendió a un chofer y a la administradora de un surtidor en el municipio cruceño de Cotoca por el desvío de 24.000 litros de diésel. De acuerdo al informe, uno de estos vehículos salió con su carga respectiva desde la refinería y, en lugar de descargar en la estación de servicio asignada, se desvió a un inmueble particular para “trasvasar” el carburante, según un reporte de Unitel.

La información fue brindada este domingo por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo y representantes de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), que operó junto a la Policía.

“Existen organizaciones criminales detrás de esto, porque el mismo acto de desviar combustible que es para actividades productivas y comerciales, a otro tipo de actividades, puede ser de minería, de narcotráfico, son actividades que están relacionadas con clanes delictivos que están operando”, dijo el ministro Oviedo.

Confirmó que dos choferes lograron fugar y que ahora se busca al propietario del surtidor, que según informes, se encontraría en La Paz.

Indicó que ya se tomaron declaraciones iniciales a las personas detenidas, sin embargo, por el principio de presunción de inocencia y por reserva de la investigación, no se revelaron detalles de lo declarado ni el tiempo que operaba la red.

El representante de la ANH, Mateo Montaño, explicó que el hecho está tipificado en el artículo 226 bis del Código Penal como comercialización, almacenaje y transporte ilegal de combustibles y que las investigaciones están en curso para determinar responsabilidades.

“Estamos realizando las acciones administrativas correspondientes, también contra el surtidor, y se está investigando en conjunto con la Policía”, afirmó.

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