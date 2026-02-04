Turromántikos envueltos en polémica tras incidente durante presentación en un bautizo

La agrupación Turromántikos vuelve a ser tema de debate luego de un altercado ocurrido el 31 de enero durante una presentación en un bautizo. Un video difundido en redes sociales muestra una pelea sobre el escenario que se produjo segundos después de que el sonido fuera cortado mientras la banda interpretaba una canción.

Según la información disponible, el grupo había sido contratado para amenizar el evento privado. No obstante, en plena interpretación de una canción, los micrófonos fueron cortados y el volumen reducido, ya que debía iniciarse un acto del bautizo en el que los padrinos entregarían sus presentes a los bautizados.

La interrupción del sonido ocurrió de manera repentina y segundos después se produjo una discusión sobre el escenario que escaló rápidamente hasta convertirse en un enfrentamiento físico entre integrantes del grupo y otras personas presentes. El momento fue registrado por asistentes y difundido posteriormente en redes sociales.

Tras el hecho, Sonido Estudio 54, empresa responsable del audio, emitió una denuncia pública en la que señaló que habrían solicitado previamente y de forma respetuosa que la agrupación detuviera momentáneamente su presentación para continuar con el programa del evento. Al no recibir respuesta, el ingeniero de sonido decidió bajar el volumen, lo que —según su versión provocó el enojo de algunos integrantes del grupo.

El estudio afirmó además que el conflicto pasó de una discusión verbal a una agresión física, asegurando que Dat Polo habría golpeado al propietario de la empresa, causándole una lesión en el tabique nasal.

Por su parte, Nando, integrante de Los Turromántikos, respondió a través de una transmisión en vivo que el propietario de Estudio 54 habría iniciado el conflicto con faltas de respeto hacia la banda e incluso habría incitado a una pelea. De acuerdo con su versión, la agresión se produjo en ese contexto. Hasta el momento, el resto de los integrantes no se ha pronunciado públicamente.

El episodio ha generado reacciones divididas en redes sociales. Mientras algunos usuarios consideran que la agrupación debió detener la presentación al tratarse de un acto importante del bautizo, otros opinan que cortar el sonido en plena canción fue una falta de respeto y una acción poco profesional.





Hasta ahora no se han informado resoluciones oficiales ni medidas legales confirmadas tras el incidente. El público permanece a la espera de cómo se resolverá esta nueva polémica que vuelve a colocar a Los Turromántikos en el centro de la atención mediática.