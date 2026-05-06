Polémica en torno a Christian Nodal: su nombre artístico estaría bajo control legal hasta 2036

El cantante mexicano enfrenta una controversia legal luego de que se revelara que no tiene el control de su nombre artístico, el cual está registrado como marca a nombre de su padre.



En los últimos días, el nombre de Christian Nodal ha generado titulares tras conocerse detalles sobre la titularidad de su marca personal. Según reportes de medios internacionales, el nombre “Christian Nodal” no le pertenece legalmente al artista, sino a su padre, quien lo registró años atrás cuando el cantante aún era menor de edad.

Este registro fue renovado en abril de 2026 y tendría vigencia hasta 2036, lo que implica que el intérprete no puede utilizar su propio nombre con fines comerciales como conciertos, lanzamientos musicales o productos sin la autorización del titular legal.

La situación estaría vinculada a acuerdos familiares y empresariales previos, en los que la marca quedó bajo control de la empresa gestionada por su entorno cercano. Además, se menciona la existencia de contratos vigentes que podrían extenderse hasta 2035, lo que complicaría una posible ruptura sin enfrentar consecuencias económicas significativas.

El propio artista se refirió al tema en declaraciones públicas, asegurando que no tiene control sobre su nombre, su imagen ni su marca, lo que desató una ola de reacciones en redes sociales.





Mientras tanto, Nodal habría comenzado a tomar medidas para redefinir su identidad artística, registrando el nombre “El Forajido”. Sin embargo, el desenlace de esta situación legal aún es incierto, dejando abierta la posibilidad de una negociación futura para recuperar el control de su nombre.