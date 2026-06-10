Renata Arrien se despide de MasterChef Celebrity con humor y agradecimiento a sus seguidores

La reciente eliminación de Renata Arrien de MasterChef Celebrity Bolivia tomó por sorpresa a muchos seguidores del programa. Sin embargo, lejos de mostrarse derrotada, la creadora de contenido decidió afrontar el momento con humor y una actitud positiva en sus redes sociales.

Horas después de la emisión del programa, Renata compartió varias historias en Instagram bromeando sobre su salida. En una de ellas comentó entre risas: “Hoy me eliminaron de MasterChef, pero ellos saben que son mis perritas”, mientras grababa a algunos de sus compañeros de competencia.

En otra publicación apareció junto a Código Fher, señalando: “Yo me fui, pero se quedó mi beniano”, generando reacciones y mensajes de apoyo de sus seguidores. Además, compartió otras historias en las que dejó ver que se estaba tomando la situación con buen ánimo, pese a la tristeza de abandonar la competencia.

Más tarde, Renata publicó un video más reflexivo en el que habló sobre su eliminación. La influencer reconoció que fue un día triste para ella, ya que disfrutó mucho formar parte del reality culinario. Sin embargo, aseguró que entiende que así son las competencias y la vida.

“Hoy fue un día triste porque fui eliminada de MasterChef. A veces estás arriba y a veces estás abajo; ganas, pierdes o empatas”, expresó. No obstante, también destacó que se siente muy agradecida por el enorme apoyo recibido y prometió responder los mensajes de cariño que le enviaron sus seguidores.

Con sus publicaciones, Renata dejó claro que, aunque su paso por MasterChef llegó a su fin, se lleva una experiencia positiva y el respaldo de una comunidad que la acompañó durante toda la competencia.