Fernández habla sobre sus expectativas en el Cultural Leonesa de España

El jugador cruceño Roberto Carlos Fernández, exfutbolista de Blooming, que actualmente milita en Cultural Leonesa de España habló sobre sus expectativas y aspiraciones en esta etapa de su carrera.

"Como jugador soy muy atrevido, me gusta tener el balón siempre por el suelo, no me gusta jugar a pelotazos. Creo que es la misma idea que tiene el profe aquí y espero poder ayudar mucho al profe", señaló Fernández en una entrevista oficial con su nuevo equipo, de la Segunda División española.

"Yo estoy muy agradecido con el club porque me da la oportunidad de crecer como persona y profesionalmente", manifestó y aseguró que quiere aprender más de sus compañeros y del cuerpo técnico.

“Me gusta sentirme presionado para poder exigirme como jugador”, puntualizó Fernández, que llegó hace pocas semanas a España para integrarse a su nuevo plantel.

Mira la entrevista, aquí: