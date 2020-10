Tiquipaya solidaria: la afición se une y consigue apoyo para Municipal

“La Unión es la Fuerza”, reza la cara de la moneda boliviana en alusión a una frase que se aplica cuando hay una causa en común. Y eso sucedió ayer cuando vecinos de Tiquipaya dotaron de ropa de entrenamiento y bolsones al plantel de Municipal Tiquipaya, participante en la Copa Simón Bolívar 2020.

Esta colaboración nació luego del pedido de los jugadores, que solicitaron ayuda a la afición ante el abandono del municipio de Tiquipaya, situación que llegó a tal punto de dejar al elenco valluno a un paso de renunciar al ascenso.

“Entregamos indumentaria para entrenamiento, son 36 de cada juego, bolsos y otros implementos, ante el pedido de nuestros jugadores y que nuestras autoridades no les están dando nada. Gente que ama al deporte, vecinos y que no seremos los únicos, porque vendrán más personas. Apoyamos con esto y ante nuestras autoridades ineptas que no ayudan”, indicó Carlos Roso Camargo, vecino de Tiquipaya.

El corazón tiquipayeño se conmovió con el clamor de los jugadores de Municipal Tiquipaya, ante el descuido de las autoridades y que hasta el último momento dejaron en zozobra a todo un plantel.

A ello se sumó la renuncia del estratega Diómedes Peña, quien al final dio marcha atrás por pedido de los mismos futbolistas.

“Hablamos con los jugadores, la familia, la esposa, y hay compromiso de parte de los jugadores, mucho respaldo y eso a uno llena de mucha satisfacción, mucha alegría. Después, la impotencia me llevó a tomar esa decisión porque no me querían habilitar jugadores. Ellos (jugadores) hicieron lo suficiente para el retorno y estoy presto para esta oportunidad”, confesó Peña.

Con las aguas más calmadas, hay interés de residentes tiquipayeño en Estados Unidos y Francia de seguir colaborando, así como de empresas de ropa deportiva para los uniformes.

El equipo entrena a la cabeza de Peña y se espera que llegue pronto un preparador físico, ya que al momento reciben la colaboración de la juez Marina Quiroga, entre otras personas.

Refuerzos y habilitados

Para afrontar la Copa Simón Bolívar, el Oso tiquipayeño confirmó a 24 jugadores: Kevin Ramírez, Luduin Reyes, Gróver Portugués, Brandon Terrazas, Beimar Claros, Israel Claros, Daniel Vera (refuerzo), Gabriel Cano, Alexander Bustamante (refuerzo), Teddy Colque, Juan López, Mauricio Biondi, Richard Rivas, Milton Ricaldes, Israel Lizárraga, Álvaro Sandy, Gustavo Montaño, Diego Cano, Danner Polque, Cristhian Jablonski (refuerzo), Ricardo Mosquera (refuerzo), Jamir Zape (refuerzo), Martín Elías (refuerzo), Andrés Valbuena (naturalizado).

El primer plantel recibió tres juegos de 36 piezas cada uno para los entrenamientos y bolsos deportivos.