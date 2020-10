Tiquipaya en crisis: renuncia DT Diómedes Peña

El entrenador colombiano Diómedes Peña decidió ayer dar un paso al costado a la conducción técnica de Municipal Tiquipaya por la falta de respaldo del municipio hacia el plantel, a ocho días del debut en la Copa Simón Bolívar.

“Es un hecho. Estoy asumiendo esta responsabilidad porque hay mucha disconformidad por la negligencia de la dirigencia. Ésa es la realidad. Honestamente, es muy triste y lamentable que el deporte que más produce beneficios a nivel social sea perjudicado por personas que no tienen el más mínimo conocimiento de la materia”, dijo Peña en contacto con Los Tiempos.

En las últimas horas, salió a la luz pública la situación de los jugadores del Oso tiquipayeño, quienes indicaron que no cuentan con insumos ni uniformes de competencia para el certamen de ascenso.

Esta situación molestó a Peña, quien, tras más de un mes de pretemporada y sin condiciones, dio un paso al costado.

“Conformamos un buen grupo, hicimos amistosos en el trópico. Muy contento porque el grupo quedó fortalecido, pese a que muchos jugadores no cobran ni un quinto”, acotó Peña.

Al respecto, el secretario general del club, Yasmani Cabero, sostuvo que la situación no es ésa y dijo desconocer el motivo por el que Peña presentó su renuncia.

“Yo hablé con él y me dijo que estaba decidido a presentar su renuncia, imagino por alguna observación del directorio. Me pidieron toda la documentación para habilitaciones, presupuesto para la Simón Bolívar y todo lo que nos entregó el plantel técnico. Se vio que no se estaba tomando muy en cuenta a los muchachos que clasificaron a la Copa Simón Bolívar”, explicó Cabero.