Comité expondrá el plan “Una Medalla Olímpica” potenciar deporte de élite

El próximo miércoles, en ocasión de celebrarse la Asamblea de la Organización Deportiva Bolivariana (Odebo), dirigentes del Comité Olímpico Boliviano (COB) expondrán el programa denominado “Primera medalla olímpica para Bolivia”. La ejecución de este proyecto durará 12 años, para que Bolivia salga del grupo de los países que hasta la fecha no lograron el máximo galardón del deporte olímpico.

“Éste es un trabajo que se planificó con Odebo y Panam Sports para establecer un plan estratégico para el Comité Olímpico Boliviano, a través de un experto, quien determinará cuáles son los deportes y las capacidades en los que podemos concentrar el trabajo. Los detalles y pormenores los daremos a conocer en Panamá”, informó Marco Arze, presidente del COB.

Más datos

Por el momento, Bolivia es el único país sudamericano que hasta la fecha no ingresó en la lista de países que ganaron medallas en Juegos Olímpicos, por lo que el año pasado comenzó la labor con el desarrollo de seminarios que fueron dictados por especialistas “ya dimos el paso, en busca de la primera medalla”, dijo.

“Es una iniciativa del COB, pero recibimos el apoyo de Odebo que contrató al experto que realiza los estudios, pero Panam Sports también nos dio algún financiamiento para consolidar este programa. La idea es que entre todos podamos contribuir con un plan estratégico que permita cumplir el objetivo”, agregó.

En 2025, se realizó el taller Construcción del plan estratégico deportivo Los Ángeles 2028 y Brisbane 2032, los seminarios estuvieron a cargo del colombiano Carlos Bermeo. “Con este trabajo entre todos, también nos referimos al Gobierno Nacional, vamos a lograr la primera medalla olímpica para Bolivia”, se comprometió.

La anterior oportunidad en que deportistas bolivianos participaron en Juegos Olímpicos fue en París 2024. La presentación fue deficiente y surgieron temas extradeportivos que distrajeron a los representantes nacionales.

Abanderados

El nadador Yatsen Soza y la judoca Noelia Paz, fueron presentados la semana pasada como los abanderados bolivianos de la delegación que participará en los Juegos Sudamericanos de la Juventud. Ambos deportistas recibieron la enseña nacional, además de la indumentaria deportiva y los pasajes para los integrantes de la representación nacional.

Los dos deportistas emprenderán viaje en las próximas horas a Panamá donde el domingo se desarrollará la ceremonia de inauguración de los Juegos Sudamericanos de la Juventud.

“Estoy muy feliz por esta nominación, como deportista tengo un compromiso con mi país”, dijo la judoca Noelia Paz.