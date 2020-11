Estrenos: “Las Brujas” y “Freaky” renuevan las carteleras de los cines

Como todos los jueves, los cines de la ciudad exhiben nuevas películas para el disfrute de todo el público. Esta semana se estrenan dos cintas de los géneros de terror, drama y fantasía.

Las Brujas (fantasía, comedia y terror)

El filme es la adaptación del libro Las Brujas, de Roald Dahl –en la que participó el mexicano Guillermo del Toro–, que en 1990 pasó por los cines con la actuación de Anjelica Huston.

Está protagonizado por Octavia Spencer y Anne Hathaway y cuenta la conmovedora historia de un pequeño huérfano (Bruno) que, a finales de 1967, se va a vivir con su querida abuela (Spencer) a Demopolis, un pueblo de Alabama. El niño y su abuela tienen extraños encuentros con algunas brujas aparentemente glamurosas pero absolutamente diabólicas, así que ella decide quitarse de en medio y llevarse al chico a un hotel de lujo en la costa. Por desgracia, llegan exactamente al mismo tiempo que la Gran Bruja (Hathaway) que ha reunido a sus compinches de todo el planeta -que van de incógnito- para llevar a cabo sus horribles planes.

Freaky: este cuerpo está para matar (comedia, terror)

La cinta es una producción de Blumhouse, encargados de proyectos como Us, Get Out, Feliz Día de Tu Muerte, Hush y Fragmentado, entre tantas otras. Conocidos por su estilo de terror, en esta producción, llegan también con una mezcla de comedia, bajo la dirección de Christopher Landon (Actividad Paranormal, Paranoia).

La trama desarrolla la historia de una adolescente de preparatoria, que no es muy popular, y un asesino en serie que intenta matarla, pero utiliza un artefacto que los hace intercambiar de cuerpo.

Aunque en la superficie, la trama puede parecer simple, el director ha asegurado en entrevistas que es más profundo y que retrata la identidad emocional y física de las personas.

Más cintas

La película boliviana Chaco, que fue preseleccionada por el país ante los Premios Óscar, habilitó nuevas funciones virtuales en la plataforma de Multicine.



Por otro lado, los autocines también ofrecen nuevas propuestas en su cartelera.

La cartelera de Terranova es la siguiente: Moonrise Kingdom (jueves), Los locos Addams (viernes) y Pie Pequeño (sábado). Todas las funciones arrancan a las 19:15.

White Moon proyectará hoy Zombieland, Una noche en el museo (viernes) y The Purge (sábado). Todas las películas inician a las 18:45.

