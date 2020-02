Magnani promete cautivar a sus lectores

La escritora Irma Magnani presenta esta noche, a las 18:30 en el Club Social (calle Bolívar entre España y 25 de Mayo), su nueva obra literaria: “Ecos del silencio”.

La obra incluye 25 poemas y cinco cuentos que —según la autora— son reflexiones de su vida cotidiana y también fruto de la madurez que fue alcanzando.

“Voy viendo, son cosas que se me presentan, personas a quienes conozco, cosas que me pasan y sucesos que me inspiran”, indica Magnani, que hace un año y medio comenzó con los borradores de esta obra.

Los cuentos son recuerdos de su infancia, acontecimientos que le pasaron de muy niña y que se le ocurrió relatar. Todos los títulos están basados en hechos verídicos que, inevitablemente, también llevan un poco de ficción.

Magnani, quien pertenece a la Unión Nacional de Poetas y Escritores Cochabamba y al Ateneo Femenino, sugiere su obra para adolescentes y mayores. Asegura que en sus poemas, que se caracterizan por ser una literatura más clásica que posmodernista, los lectores encontrarán mensajes y valores positivos.

“Espero que los lectores disfruten como yo lo he disfrutado escribiendo”, dice sonriente.

“Ecos del silencio” es el tercer libro de la escritora. Sus anteriores obras son “Corazón mágico” (2011), íntegramente poemario, y “Canto del alma” (2015), en el que incursionó con los cuentos.