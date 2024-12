Paul McCartney y Ringo Starr comparten escenario en Londres al final de la gira 'Get Back'

Paul McCartney y Ringo Starr volvieron a compartir escenario para recordar sus viejos tiempos con The Beatles, durante un concierto en Londres de la gira 'Got Back' que también ha llevado a McCartney a Francia, España y Brasil, entre otros países.

El público del estadio O2 londinense estalló en un sonoro aplauso cuando 'Sir' Paul invitió la pasada noche al escenario al legendario batería, de 84 años.

Juntos se lanzaron a interpretar algunos de los temas más conocidos de The Beatles, como 'Helter Skelter' y 'Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band'.

El concierto del jueves puso el punto y final a la gira de McCartney, de 82 años, y para celebrarlo, el artista también disfrutó de la compañía de otras leyendas como Ronnie Wood, guitarrista de The Rolling Stones.

Con el ´stone' a las seis cuerdas, McCartney desempolvó no solo otro clásico de The Beatles como 'Get Back', sino también su icónico bajo Hofner 500/1, robado en 1972 y que recuperó a principios de este año.

"He pasado una noche fantástica y os quiero a todos", dijo Ringo al despedirse de una audiencia entregada a la leyenda de los dos únicos supervivientes de los cuatro fantásticos de Livepool.

No era, no obstante, la primera vez desde el final de The Beatles en 1970 que ambos artistas tocaban juntos. McCartney acompañó a Starr cuando el batería entró en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2015, y le volvió a subir al escenario en gira de 2019 'Freshen up'.