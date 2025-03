Chat GPT, Gemini, DeepSeek, Grok y las IA que buscan revolucionar el mundo

La inteligencia artificial (IA) evoluciona constantemente, transformando diversos sectores y dando origen a una competencia feroz entre desarrolladores de modelos avanzados, tanto de Asia como de América y el resto del mundo.

Entre los más destacados se encuentran ChatGPT de OpenAI, DeepSeek y Manus de China, Gemini de Google y Grok de xAI. Cada uno de estos modelos presenta características únicas que reflejan la diversidad y el dinamismo del campo de la Inteligencia Artificial.

ChatGPT: El pionero

ChatGPT, un modelo de red neuronal desarrollado por OpenAI, una empresa fundada en 2015 en Estados Unidos por Sam Altman y Elon Musk (quienes salieron de la compañía en 2018), es, básicamente, un robot virtual (un chatbot), pero con mucho más potencial de ejecución de tareas.

Chat GPT tiene diferentes funciones. Permite escribir o iniciar una conversación de voz en tiempo real desde el celular o la computadora;ayuda a obtener respuestas rápidas y oportunas con enlaces a fuentes de la web; colabora en la escritura y el código, ya que trabaja con Canvas, una nueva interfaz, en proyectos que requieren edición y revisiones.

Además, la plataforma permite analizar datos,r esumir información y crear gráficos; abordar problemas difíciles con razonamiento profundo, ya que OpenAI está entrenado para dedicar más tiempo a pensar antes de responder; crea imágenes a partir de una oración simple o un párrafo detallado; entre otras funciones ,algunas limitadas en la versión gratuita.

OpenAI lanzó recientemente ChatGPT-4.5, una actualización de su conocido chatbot de inteligencia artificial (IA). Esta nueva versión se destaca por reducir los errores en sus respuestas y ofrecer interacciones que se perciben como más naturales y cercanas a las de un ser humano. La compañía asegura que el modelo tiene un índice más bajo de “alucinaciones”, término utilizado para describir los casos en los que la IA brinda información incorrecta o inventada.

DeepSeek: la respuesta china

En enero de 2025, la empresa china DeepSeek lanzó su modelo V3, que rápidamente superó a ChatGPT como la aplicación gratuita mejor calificada en la App Store de iOS en Estados Unidos.

Una de las características más destacadas de DeepSeek es su eficiencia en el uso de recursos, mientras que otras compañías de IA entrenan sus modelos con supercomputadoras que utilizan hasta 16 mil unidades de procesamiento gráfico (GPU), DeepSeek afirmó haber necesitado solo alrededor de 2 mil GPUs, concretamente el chip de la serie H800 de Nvidia.

Este enfoque permitió a DeepSeek entrenar su modelo en aproximadamente 55 días a un costo de 5.57 millones de dólares, menor que las inversiones realizadas por competidores como Meta. Con su código abierto, bajos coste y su eficiencia, el mundo de la IA quedó “en estado de schock”, señaló a EFE el profesor de Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicaciones de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya), Robert Clarisó.

El 27 de enero de 2025, las acciones de Nvidia cayeron hasta un 17-18%, al igual que las de su rival Broadcom. Otras empresas tecnológicas también experimentaron descensos, incluyendo Microsoft (bajó un 2.5%), Alphabet, la matriz de Google (más del 4%), y el fabricante neerlandés de equipos de chips ASML (más del 7%).

En total, se estima que alrededor de un billón de dólares se esfumó de las acciones estadounidenses en una liquidación global de acciones tecnológicas en Nasdaq, impulsada por el lanzamiento del modelo V3 de DeepSeek.

DeepSeek es un asistente que ayuda en una variedad de tareas y preguntas, como responder preguntas generales o específicas de diversos temas, prporcionar explicaciones y resúmenes, asistir en tareas académicas o de investigación, dar consejos sobre uso de software, entre otros, según una respuesta que brindó el chat a la Revista OH!.

Gemini: La apuesta de Google

En diciembre de 2023, Google DeepMind presentó Gemini, su modelo de lenguaje diseñado para integrarse en una amplia gama de productos y servicios de la compañía como un asistente de IA personal y sucesor de LaMDA y PaLM, posicionándose como competidor de ChatGPT - 4 de Open AI.



Google planea integrar Gemini en productos como la búsqueda generativa, anuncios y el navegador Chrome, consolidando su presencia en el ecosistema de la compañía.

Si s ehabilita esta aplicación, se reemplza al Asistente de Google como el principal asistente del teléfono.



n la página oficial de Gemini , la empresa subraya que “Gemini no es humano”, no puede sustituir a las personas importantes de tu vida, no puede hacer tu trabajo por ti y no peude tomar decisiones importantes en tu vida.

Grok: La visión de Elon Musk

Desarrollado por xAI, la empresa de Elon Musk, Grok se presenta como un chatbot de IA con un toque distintivo de humor y accesibilidad directa a la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter).

Fue lanzado en noviembre de 2023, Grok,diseñado para responder preguntas con ingenio y una actitud rebelde, diferenciándose de otros modelos más formales. “Está inspirado en la Guía del autoestopista galáctico y en Jarvis de Iron Man”, señala la página oficial de X.

¿Cómo fue entrado? X señala que, al igual que la mayoría de los LLM actuales, Grok fue preentrenado por xAI con una variedad de datos de fuentes públicas. La revisión y selección de los conjuntos de datos estuvo a cargo de tutores de IA, que son revisores humanos.

En febrero de 2025, xAI lanzó Grok-3, una versión mejorada que, según la compañía, supera a modelos como GPT-4 y DeepSeek en pruebas de matemáticas, ciencia y programación. Grok-3 fue entrenado utilizando el centro de datos Colossus, que cuenta con más de 100 mil GPUs, lo que refleja la ambición de xAI por liderar en el ámbito de la IA.

Manus: Innovación china

China presentó hace unos días Manus, un agente de IA que denomina verdaderamente autónomo. ¿Supera a los sistemas de OpenAI? Su arquitectura multiagente permite resolver tareas complejas sin intervención humana, generando alarma en Silicon Valley, según varios medios de comunicación internacionales.

Este agente de IA es una versión más avanzada de un chatbot, de acuerdo a una nota de CGTN, y según los casos de uso que figuran en su sitio web, Manus puede ayudar a los usuarios a hacer un plan de viaje a Japón o realizar un análisis comparativo de las pólizas de seguro.

Según la empresa, “Manus conecta ideas con acciones; no solo piensa, entrega resultados”. Por tanto, indica que destaca en diversas tareas en el trabajo y en la vida, “logrando que todo se haga mientras descansas”. Actualmente esta IA se encuentra en fase beta privada y para ingresar se debe introducir un código de invitación.



Sin duda, la IA va generando cambios a nivel mundial y cambiando la forma de vida y de trabajo en diferentes aspectos.