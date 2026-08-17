Tras el eclipse solar del 12 de agosto, se viene la cita lunar en Bolivia

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Publicado el 17/08/2026 a las 10h18
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El calendario astronómico de agosto de 2026 regala al mundo un espectáculo doble de proporciones históricas. La jornada del miércoles 12 de agosto quedó marcada por un eclipse solar total que sumió en la oscuridad a distintas regiones del hemisferio norte, mientras que el cierre del mes reservará una nueva cita con el cosmos: un eclipse parcial de Luna que podrá ser observado en su totalidad desde el territorio boliviano.

La histórica oscuridad que cruzó España

El eclipse solar total de este 12 de agosto se convirtió en un acontecimiento científico y social sin precedentes recientes. Ocurrido cuando la Luna se interpuso directamente entre el Sol y la Tierra proyectando su sombra sobre la superficie terrestre, el fenómeno permitió observar la atmósfera solar en su máximo esplendor. La franja de totalidad atravesó un recorrido que comprendió Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, una pequeña zona de Portugal y, de forma muy especial, España.

En el caso español, el fenómeno representó el primer eclipse total de Sol en la Península Ibérica desde 1912, tras más de 100 años de espera, y el primero visible en Europa continental desde 2006. Más de la mitad del país quedó sumida en una profunda oscuridad al coincidir la trayectoria con el atardecer. La franja de sombra entró por el noroeste y cruzó de oeste a este atravesando trece comunidades autónomas: Galicia, Asturias, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria, La Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares.

La mayor duración de la totalidad bordó un minuto y 40 segundos en ciudades como Oviedo, León, Palencia, Burgos y Soria. En La Coruña, la totalidad se registró entre las 20:27 y las 20:28; mientras que en Bilbao el máximo ocurrió a las 20:27, en León a las 20:29, en Zaragoza a las 20:29 y en Valencia a las 20:32. En capitales como Madrid y Barcelona el eclipse alcanzó entre un 80 y un 90 por ciento de parcialidad.

Bolivia se prepara para la cita con la Luna

Aunque Bolivia quedó fuera de la franja de visibilidad del eclipse solar, el cielo el país tendrá su propio protagonismo este mes. El Observatorio Astronómico Nacional de Bolivia (OAN), ubicado en Tarija, y la NASA confirmaron que entre la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto se producirá un eclipse parcial de Luna visible desde todo el territorio nacional y gran parte de América.

Este fenómeno ocurre cuando la Tierra se ubica exactamente entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite natural. Según el cronograma del OAN (en hora boliviana):

Inicio fase penumbral: jueves 27 de agosto a las 21:24.

Inicio del eclipse parcial: jueves 27 de agosto a las 22:33.

Punto máximo: viernes 28 de agosto a las 00:12.

Fin del eclipse parcial: viernes 28 de agosto a las 01:51.

Fin fase penumbral: viernes 28 de agosto a las 03:01.

En su punto máximo, cerca del 96 por ciento de la Luna quedará cubierta por la sombra terrestre. De acuerdo con el OAN, la zona que ingrese en la sombra podrá adquirir una característica tonalidad rojiza o cobriza, ofreciendo un espectáculo único para toda Bolivia si las condiciones del clima lo permiten.

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