¿Pueden las startups bolivianas ser disruptivas?

En Bolivia tenemos mucho talento emprendedor, el ecosistema de a poco va creciendo y se va fortaleciendo y está generando un mayor apoyo y confianza a las startups.En muchos foros y concursos de startups se puede observar soluciones con mucha innovación y creatividad. Sin embargo, para que el ecosistema emprendedor se consolide y cruce nuestras fronteras precisamos startups que creen soluciones que sean disruptivas y que generen nuevos modelos de negocio.

Según Wikipedia una tecnología disruptiva es aquella que conduce a la aparición de productos y servicios que producen una ruptura brusca a fin de competir contra una solución dominante.Whatsapp, por ejemplo, cambió la manera como nos comunicamos y afectó de manera permanente a la industria de las telecomunicaciones. Netflix cambió la manera como nos entretenemos, y afectó de manera irreversible a la industria cinematográfica. Para poder crear dichas tecnologías disruptivas, dichas startups han tenido que pensar fuera del molde o de los estándares tradicionales.

En Bolivia algunas startups han marcado tendencia; sin embargo, la gran mayoría sigue tendencias y eso implica no ser disruptivas.Una de las principales razones por la cual un emprendimiento no es disruptivo es el miedo a que no se entienda su modelo de negocio, y por consiguiente no consiga apoyo y/o financiamiento; como resultado, desarrollan soluciones muy predecibles y nada disruptivas.Por otro lado, la mayoría de las startups piensan en Bolivia como su único mercado.Para ser verdaderamente disruptivo es preciso pensar en soluciones que aplican más allá de nuestras fronteras, por lo menos pensar en soluciones cuyo mercado sea Latinoamérica.

Una solución disruptiva tiene ciertas peculiares características. Por lo general, causa malestar y enoja a alguna industria. Por otro lado, su modelo de negocio es nuevo e innovador. Por último, o la solución es muy fácil de explicar, lo cual implica que los clientes identifican fácilmente que la misma resuelve algún problema; o es una solución muy complicada de explicar debido a que es muy innovadora.

En Bolivia tenemos talento y creatividad de sobra en nuestros emprendedores por lo cual deberíamos en algún momento ver startups disruptivas. Las startups deben continuar siendo poco convencionales y perder el miedo a explorar otros mercados, es la única manera para que en algún momento vayamos a poder decir que tenemos la primera startup disruptiva en Bolivia.

