Scarlet Ortiz: El arte no tiene fronteras y el cine boliviano merece ser visto en el mundo

La reconocida actriz y modelo venezolana Scarlet Ortiz visitó Cochabamba para formar parte del elenco de la película Las vidas de Laura, un proyecto boliviano que busca visibilizar una problemática global: la trata de personas. En su paso por la ciudad, Ortiz compartió en una entrevista exclusiva con la Revista OH! su experiencia en la industria del entretenimiento, sus impresiones sobre Bolivia, su participación en esta nueva producción y sus nuevos proyectos.

Con una trayectoria consolidada en telenovelas que marcaron a toda una generación, como Secreto de Amor y Rica, Famosa y Latina, además de Betty la Fea -novela en la que puso a temblar a don Armando y robó corazones de los espectadores- Scarlet se reencontró en Cochabamba con la actriz Carla Ortiz, con quien trabajó hace 24 años.

Además de hablar sobre su carrera, Scarlet destacó la hospitalidad y calidez de los bolivianos, elogiando el trato que recibió durante su estancia en la ciudad. También confesó haberse enamorado de la gastronomía boliviana, en especial de las salteñas, el charque y el api.

- ¿Cómo ha sido tu llegada a Cochabamba y cómo te recibió la ciudad?

- Cochabamba me recibió con lluvia, luego con sol, luego otra vez lluvia y luego sol... ¡Me volvió loca!. Pero en general ha sido divino. Estoy realmente admirada de la educación que hay aquí. La gente es muy amable, te reciben con una sonrisa, te saludan con buenos días, buenas tardes, gracias… Es algo que, sinceramente, falta en muchos lugares del mundo y aquí lo he visto como algo natural.

- ¿Y cómo ha sido el reencuentro con Carla Ortiz en este nuevo proyecto?

- Han pasado 24 años desde que trabajamos juntas en Secreto de Amor, como hermanas. Es increíble cómo la vida nos vuelve a unir en este momento y en un proyecto tan especial. Estoy superagradecida con ella porque fue quien me contactó y me trajo a Bolivia. Espero volver.

- Protagonizaste muchas telenovelas. ¿Cómo ha sido tu experiencia en este género y qué es lo que más valoras de tu carrera?

- Cada telenovela ha sido un reto y una nueva experiencia. Para mí, cada producción es como mi bebé, todas las he disfrutado y en todas me comprometo a ser la mejor actriz y profesional. Amo actuar y lo que más me gusta es conectar con la gente, hacer que sientan emociones a través de mis personajes, ya sea que rían, lloren o le agarra rabia. Estoy feliz y agradecida por cada experiencia.

- ¿Hubo algún papel que soñabas interpretar?

- No, la verdad nunca tuve un papel específico en mente. Siempre he estado abierta a las oportunidades que llegan y a los personajes que me han tocado interpretar. Cada uno ha sido una sorpresa y un aprendizaje, y los he abrazado con la misma pasión.

- ¿Cómo es tu proceso de preparación antes de grabar?

- Depende mucho del tiempo que tengo para preparar un personaje, pero lo más importante para mí es conocer bien el perfil del personaje y conversar con el director y el escritor. Cada uno tiene una visión diferente y reunir esas ideas es fundamental para darle vida al personaje.

- Fuiste parte del reality Rica, Famosa y Latina, que tuvo mucha controversia. ¿Cómo fue esa experiencia para ti?

- Fue difícil porque un reality es completamente distinto a la actuación. En una telenovela interpretas a un personaje, pero en un reality eres tú misma y es tu nombre el que aparece. No estoy acostumbrada a este tipo de formato, pero entiendo que es entretenimiento. A veces, el show demanda ciertas cosas con las que no estoy del todo de acuerdo, pero igual fue una experiencia de la que aprendí.

- También eres madre y una actriz reconocida. ¿Cómo logras equilibrar ambas responsabilidades?

- No es fácil, hay momentos en los que toca separarse de la familia. Ahora, por ejemplo, tengo tres semanas en Cochabamba y no estoy con mi hija. Agradezco la tecnología porque al menos puedo verla y hablar con ella todos los días. Afortunadamente, tengo un esposo maravilloso que se encarga de todo cuando yo estoy fuera, y yo hago lo mismo cuando él tiene compromisos. Es cuestión de encontrar un equilibrio.

- Muchas mujeres sienten que deben elegir entre su carrera y la maternidad. ¿Qué consejo les darías?

- Es una decisión muy personal, pero creo que siempre hay una manera de encontrar equilibrio. Siempre se puede. Si una mujer se siente bien consigo misma y con lo que hace, su entorno también estará bien. No hay que sentir culpa por querer desarrollarse profesionalmente. Siempre se puede encontrar una forma de seguir los sueños sin descuidar lo más importante.

- ¿Qué opinas del cine boliviano y cómo ha sido tu participación en Las vidas de Laura?

- Me siento muy honrada de ser parte de esta película, sobre todo porque toca un tema importante como la trata de personas. Creo que el cine boliviano tiene mucho potencial y merece ser visto en el mundo. Hay mucho talento aquí, y me encanta ser parte de este proceso de crecimiento.

- ¿Qué mensaje tienes para los bolivianos que siguen tu trabajo?

- Primero, quiero agradecerles por su calidez y hospitalidad. Me han hecho sentir como en casa. También quiero invitarlos a que apoyen el cine boliviano. Las vidas de Laura es un proyecto hecho con mucho esfuerzo y profesionalismo. ¡Vayan al cine, compartan la película y ayuden a que Bolivia brille en el mundo!

- Probaste la gastronomía boliviana. ¿Cuál fue tu plato favorito?

- ¡Las salteñas! Son una locura, me encantaron. También probé el charque, el api con buñuelos, la papa rellena, el quesillo, espectacular, el lapping y el chicharrón. Todo es delicioso, de verdad me han conquistado con la comida.

- ¿Qué se viene para Scarletdespués de Las vidas de Laura?

- Mi proyecto fijo es mi podcast En las buenas y en las malas, que tengo con mi esposo. Hablamos sobre relaciones de pareja y ya llevamos más de tres años con él. Además, hay otros proyectos en puerta, pero hasta que no estén firmados, prefiero no hablar de ellos.

- Para cerrar la entrevista, ¿qué mensaje le dejas a Bolivia?

- Solo puedo decir ¡gracias! Gracias por ser un país tan hermoso, con una cultura increíble y una gente maravillosa, trabajadora y educada que trata al extranjero de manera hermosa. Me he sentido muy feliz y muy bien. Los invito a seguir apoyando su cine y a sentirse orgullosos de su identidad. Bolivia tiene mucho que ofrecer al mundo, y es un honor para mí ser parte de ello.

- Scarlett, ha sido un placer tenerte con nosotros. Esperamos verte de vuelta muy pronto.

- ¡Gracias a ustedes! Bolivia siempre tendrá un lugar en mi corazón. ¡Nos vemos pronto!